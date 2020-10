Ovo je ludilo: Automobilom probili granicu od 500 km/h

Američki hiperautomobil SSC Tuatara pojurio je 533 km/h i time službeno postao najbrži cestovni automobil na svijetu. Automobil pokreće V8 motor koji razvija nevjerojatnih 1750 KS

<p>SSC je sa svojim modelom Tuatara srušio svjetski brzinski rekord za cestovne automobile. U prvom pokušaju automobil je pojurio 484,53 km/h, a u drugom koji je prema pravilima za postizanje rekorda vožen u suprotnom smjeru Tuatara je pojurila čak 532,93 km/h. Prosjek ta dva pokušaja uzima se kao službeni rekord pa on sad iznosi 508,73 km/h.</p><h2>Video obaranja rekorda pogledajte ovdje:</h2><p>Dosta velika razlika u postignutim brzinama može se objasniti blagom uzbrdicom, odnosno nizbrdicom na testnoj cesti u blizini Las Vegasa. Naime, u prvom je pokušaju auto išao uzbrdo, a u drugom nizbrdo. </p><p>Ovime je američko čudovište od auta srušilo rekord kojeg je od 2017. držao Koenigsegg Agera RS koji je na istoj cesti jurio prosječno 447,19 km/h. Tuatara je uvelike nadmašila i neslužbenog rekordera Bugatti Chiron Super Sport 300+ koji je prošle godine na testnoj stazi u Njemačkoj postigao 490,47 km/h. Taj rekord nije službeno priznat jer se radilo o pretprodukcijskom modelu te je prilikom postavljanje rekorda voženo samo u jednom smjeru. </p><p>Granicu od 300 km/h prvi je probio RUF BTR 1983. godine, a 400 km/h je 2005. godine probio Bugatti Veyron EB 16.4 koji je pojurio 408, 47 km/h. Njega je s vrha dvije godine kasnije skinuo Tuatarin prethodnik SSC Ultimate Aero TT s brzinom od 412,28 km/h. Od tada do danas rekord su poboljšavali još Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 2010. godine (431,07 km/h) i već spomenuti Koenigsegg Agera RS. </p><p>SSC Tutaru pokreče 5,9-litreni V8 Biturbo motor koji razvija 1750 km/h kad ga se pokreče gorivom E85 koje sadrži do 85 posto etanola i 15 posto benzina. Uz normalni američki benzin od 91 oktana snaga je još uvijek monstruoznih 1350 KS. Masa auta je s 1247 kg izuzetno mala za ovakav auto. Tuatara košta manje od osnovnog Bugattija Chirona. Cijena osnovnog modela je 1.625.000 dolara, a uz svu dodatnu opremu može stajati maksimalno 1,9 milijuna dolara. </p><p>Pri obaranju rekorda je auto koristio obično E85 gorivo koje je legalno za cestovne aute u SAD-u te serijske cestovne gume. pretpostavlja se da bi Tuatara mogla pojuriti i osjetno brže jer posljednjih jer je auto i pri 520 km/h još jako snažno ubrzavao prije nego što je testni vozač otpustio papučicu gasa. Iz SSC-a su to potvrdili te istaknuli da nije bilo potrebno juriti brže jer je rekord već tada ionako bio nadmoćno postavljen. </p>