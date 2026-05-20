Mercedes-AMG navodi da GT 63 do 100 km/h ubrzava za 2,4 sekunde. Do 200 km/h stiže za 6,8 sekundi, a najveća brzina s Driver's paketom iznosi 300 km/h!
NOVI BRUTALNO DOBAR MERCEDES
Ovo je novi Mercedes-AMG GT 4-Door: 'Ubojica Taycana' ima više od 1100 konjskih snaga!
Mercedes-AMG ulazi u novu fazu svoje povijesti s automobilom koji mora riješiti vrlo težak zadatak. Novi električni AMG GT 4-Door Coupe mora zamijeniti model koji je u najsnažnijoj izvedbi imao V8, brutalne performanse i vrlo jasnu AMG osobnost, a istodobno mora pokazati da električni Mercedes može biti pravi suparnik Porscheu Taycanu i drugim konkurentima, piše Autostart.
