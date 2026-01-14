Obavijesti

EUROPA IGRA OZBILJNO

Ovo je TOP 20 europskih igrica

Europski gaming već godinama izbacuje igre koje dominiraju svjetskim tržištem, od RPG hitova i open worlda do strategija i mobilnih fenomena. U ovoj galeriji izdvajamo top 20 najrelevantnijih europskih naslova i franšiza, uz napomenu da ‘zemlja porijekla’ nije uvijek crno bijela: timovi su često međunarodni, a izdavači i vlasništvo ponekad su izvan Europe, pa je granica između ‘gdje je nastalo’ i ‘tko je sve sudjelovao’ ponekad mutna.
Ovo je TOP 20 europskih igrica
Serious Sam (Hrvatska) Croteamov klasik je naš najpoznatiji izvozni shooter, i dalje prepoznatljiv po ludom tempu i hordama neprijatelja. | Foto: Croteam
1/21
