Ovo je TOP 20 europskih igrica

Europski gaming već godinama izbacuje igre koje dominiraju svjetskim tržištem, od RPG hitova i open worlda do strategija i mobilnih fenomena. U ovoj galeriji izdvajamo top 20 najrelevantnijih europskih naslova i franšiza, uz napomenu da ‘zemlja porijekla’ nije uvijek crno bijela: timovi su često međunarodni, a izdavači i vlasništvo ponekad su izvan Europe, pa je granica između ‘gdje je nastalo’ i ‘tko je sve sudjelovao’ ponekad mutna.
Serious Sam (Hrvatska)
Croteamov klasik je naš najpoznatiji izvozni shooter, i dalje prepoznatljiv po ludom tempu i hordama neprijatelja.
| Foto: Croteam
Serious Sam (Hrvatska)
Croteamov klasik je naš najpoznatiji izvozni shooter, i dalje prepoznatljiv po ludom tempu i hordama neprijatelja. |
Foto: Croteam
Serious Sam (Hrvatska)
Croteamov klasik je naš najpoznatiji izvozni shooter, i dalje prepoznatljiv po ludom tempu i hordama neprijatelja.
| Foto: Croteam
Crysis (Njemačka)
Jedno vrijeme je ‘Can it run Crysis?’ bio pravi benchmark, i to sve govori.
| Foto: YouTube/screenshoot
Anno (Njemačka)
City builder serijal koji je mnogima ‘comfort food’, samo u obliku ekonomije, logistike i panike oko resursa.
| Foto: Steam
Euro Truck Simulator 2 (Češka)
Ne zvuči glamurozno dok ne probate, a onda shvatite zašto je ljudima to savršeni ‘chill’ game.
| Foto: Steam
Kingdom Come: Deliverance (Češka)
Realističniji srednji vijek, bez fantasy prečaca, i baš zato je dobio publiku.
| Foto: Steam
Angry Birds (Finska)
Rovio je s pticama napravio brend koji je prešao granicu igara i završio u pop kulturi.
| Foto: 24sata
Clash of Clans (Finska)
Supercell je dokaz da Europa itekako zna napraviti mobilni hit koji traje godinama.
| Foto: Supercell
Cities: Skylines (Finska)
Gradite, rušite, pa opet gradite, i shvatite da ste tri sata kasnije još uvijek na kružnom toku.
| Foto: Paradox Interactive
Crusader Kings (Švedska)
Paradoxov ‘story generator’ gdje vam jedna odluka napravi deset novih problema, i to je poanta.
| Foto: Steam
Tom Clancy's: The Division (Švedska)
Massive Entertainment je s ovom serijom pogodio miks looter shootera i postapokaliptičnog urbanog ugođaja.
| Foto: Ubisoft
Battlefield (Švedska)
DICE je godinama postavljao standard za multiplayer kaos velikih razmjera, pogotovo kad serijal pogodi pravi trenutak.
| Foto: EA/Dice
Football Manager (UK)
Ako ste ikad rekli ‘još samo jedna utakmica’, znate koliko ovo zna pojesti vrijeme.
| Foto: Sports Interactive
Total War (UK)
Kad želite ratne kampanje i velike bitke, Total War je prva stanica, a Creative Assembly već desetljećima drži formu.
| Foto: Creative Assembly
No Man’s Sky (UK)
Igra koja je prošla put od kontroverznog starta do ‘come back’ priče godine, i to uz godine besplatnih updateova.
| Foto: Hello Games
Horizon (Nizozemska)
Guerrilla je iz Amsterdama isporučila serijal koji je PlayStationu postao jedan od ključnih aduta.
| Foto: Ivan Hruskovec/24sata
Hitman (Danska)
IO Interactive je praktički sinonim za stealth sandbox, a Agent 47 je legenda koja se stalno vraća.
| Foto: IO Interactive
Baldur’s Gate 3 (Belgija)
Larian je pokazao da klasični RPG može biti masovni hit bez kompromisa, samo uz brutalno dobru izvedbu.
| Foto: Steam
Grand Theft Auto (UK, Škotska)
GTA je serijal koji je definirao moderni open world, a korijeni su u Rockstar Northu u Edinburghu.
| Foto: Rockstar Games
Minecraft (Švedska)
Od ‘kockica’ do najveće igre svih vremena, Mojangov hit je postao platforma, ne samo igra.
| Foto: Linard/Youtube
The Witcher i Cyberpunk 2077 (Poljska)
Ako postoji studio koji je Europu gurnuo u svjetsku A ligu RPG-a, to je CD Projekt Red.
| Foto: CD Projekt RED