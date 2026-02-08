Ovo su igre koje su u početku izgledale loše, ali su se izvukle

Neke igre na izlasku izgledaju kao potpuni promašaj: bugovi, praznina, loše odluke ili tehnički kaos ubiju dojam u prvih par dana. No dio studija ne odustane i kroz velike zakrpe i ekspanzije uspije preokrenuti priču. Takvi oporavci često traju mjesecima ili godinama, ali reputacija se ipak može spasiti. Ovo su najpoznatiji primjeri igara koje su krenule loše, a završile puno bolje.
Cyberpunk 2077: Launch 2020, bugovi i loše performanse, posebno na PS4 i Xbox One
Cyberpunk 2077: Launch 2020, bugovi i loše performanse, posebno na PS4 i Xbox One |
Foto:
Cyberpunk 2077: Launch 2020, bugovi i loše performanse, posebno na PS4 i Xbox One
Cyberpunk 2077: 2022. i 2023. veliki patchevi i Edgerunners efekt, 2023 Phantom Liberty i update 2.0
| Foto: CD Projekt RED
The Elder Scrolls Online: 2015 Tamriel Unlimited, ukinuta pretplata i redizajn, kasnije ekspanzije
| Foto: Bethesda Softworks
The Elder Scrolls Online: Launch 2014, pretplata i tehničke boljke, mlak početni sadržaj
| Foto: Youtube/screenshot
Rainbow Six Siege: 2016-danas live service operacije, balans i e sports rast
| Foto: Ubisoft
Rainbow Six Siege: Launch 2015, problemi sa serverima i nestabilan start
| Foto: Ubisoft
Destiny: 2015 The Taken King, veliki zaokret i jači sadržaj, kasnije ekspanzije
| Foto: Bungie
Destiny: Launch 2014, tanak narativ i repetitivan endgame
| Foto: DestinyGame/YouTube
Sea of Thieves: 2018–danas sezonski updateovi, Tall Tales i stalno širenje sadržaja
| Foto: Youtube/Screenshoot
Sea of Thieves: Launch 2018, malo sadržaja, osjećaj praznine
| Foto: Youtube/Screenshoot
Diablo III: 2014 Reaper of Souls i ukidanje Auction Housea, puno bolji loot sustav
| Foto: Blizzard Entertainment
Diablo III: Launch 2012, Error 37 i uvijek online kaos, Auction House negativno utjecao na loot
| Foto: Blizzard Entertainment
Star Wars Battlefront II: 2017-2018 uklonjeni loot boxevi i promjene progresije, kasniji updateovi s novim sadržajem
| Foto: Youtube/Screenshoot
Star Wars Battlefront II: Launch 2017, pay to win i loot box drama
| Foto: reddit
Fallout 76: 2020 Wastelanders, dodani NPC-i i questovi, plus niz patcheva kroz godine
| Foto: Bethesda Softworks
Fallout 76: Launch 2018, bugovi, manjak NPC-a i kontroverze oko opreme i torbi
| Foto: Bethesda Softworks
Final Fantasy XIV: 2013 A Realm Reborn, relaunch koji je sve okrenuo i postavio temelje za uspjeh
| Foto: Steam
Final Fantasy XIV: Launch 2010, loš dizajn i tehnički problemi, igra praktički propala
| Foto: Steam
No Man’s Sky: 2016-2018 Foundation, Pathfinder, Atlas Rises, NEXT, kasnije stalni veliki updateovi
| Foto: Hello Games
No Man’s Sky: Launch 2016, premalo sadržaja i puno obećanja nije bilo u igri
| Foto: Hello Games