LOŠ START Ovo su igre koje su u početku izgledale loše, ali su se izvukle

Neke igre na izlasku izgledaju kao potpuni promašaj: bugovi, praznina, loše odluke ili tehnički kaos ubiju dojam u prvih par dana. No dio studija ne odustane i kroz velike zakrpe i ekspanzije uspije preokrenuti priču. Takvi oporavci često traju mjesecima ili godinama, ali reputacija se ipak može spasiti. Ovo su najpoznatiji primjeri igara koje su krenule loše, a završile puno bolje.