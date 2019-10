Ovo su sjajni auti koje možete kupiti za manje od 5000 eura

Iako bi svi radije kupovali nove automobile kupci u Hrvatskoj uglavnom su osuđeni na odabir rabljenih. Ozbiljniji novi auto teško je naći za manje od 100.000 kuna, što je mnogo više od budžeta prosječnog kupca koji za automobil uglavnom odvaja do 40.000 kuna. U ovoj cjenovnoj kategoriji vozila ponuda je vrlo bogata no nerijetko je moguće naći iznenađujuće povoljne ponude. Za vas smo odabrali najbolje što se može pronaći na najvećem hrvatskom oglasniku Njuškalo. Ovoga puta smo uzeli u obzir samo automobile u vrlo dobrom stanju, one koji koji nisu stariji do 10 godina i koji nemaju više od 120.000 kilometara.

Raspolažete li budžetom od 5000 eura već u startu morate suziti izbor. Želite li donekle očuvan automobil s pristojnom kilometražom i da nije stariji od 10 godina zaboravite na bilo što veće od kompaktne klase. Veliki SUV-ovi, luksuzni BMW-i trojke, Mercedesi E-klase te slični automobili za taj iznos u pravilu su istrošeni veterani koji prije spadaju na otpad nego na ceste, automobil s kojim bi umjesto uživanja u vožnji mogli bankrotirati radi troškova održavanja i popravljanja. Mnogo pametnija odluka je kupiti noviji i očuvan skromniji automobil s kojim nećete imati toliko problema i troškova. Ovo je naš odabir.

Mali gradski auti

Fiat Panda 1.2

Cijena: 4200 eura

Godište: 2010.

Kilometara: 52.000

Motor: Benzin, 60 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Solidno opremljen sa svim nužnim dodacima, vrlo dobro očuvan i s vrlo malo kilometara ovaj automobil je prilika za one koji traže mali gradski automobil koji je jeftin i jednostavan za održavanje.

Suzuki Splash 1.0 GLX

Cijena: 3999 eura

Godište: 2010.

Kilometara: 51.000

Motor: Benzin, 65 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Splash je „zahvalan“ mali gradski auto, vrlo udoban i praktičan za svoju klasu. Izuzetno je izdržljiv i pouzdan pa sa stoga 51.000 kilometara u kombinaciji s relativno niskom cijenom i kompletnom opremom doima kao odlična prilika.

Citroen C1

Cijena: 4190 eura

Godište: 2013.

Kilometara: 67.000

Motor: Benzin, 68 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Auto je star samo šest godina očuvan i dobro opremljen za ovu klasu. Oni kojim treba auto isključivo za grad i kraće relacije bit će zadovoljni. No od ovako malog auta ne može se očekivati mnogo mjesta u kabini i prtljažniku.

Renault Twingo

Cijena 3890 eura

Godište: 2011.

Kilometara: 31.446

Motor: Benzin, 75 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Za onoga tko ne treba veći auto ovo je vrhunska prilika. Naime, auto ima svu potrebnu opremu i samo 31.446 kilometara. To se vidi i po unutrašnjosti koja je vrlo uščuvana.

Seat Mii 1.0

Cijena 3590 eura

Godište: 2014.

Kilometara: 34.292

Motor: Benzin, 60 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Jedna od najboljih prilika za one koji od auta traže samo najnužnije. Oprema je vrlo skromna, nema niti klime, no zato je auto samo pet godina star, savršeno očuvan i nama niti 35.000 kilometara.

Gradski auti

Renault Clio 1.5 dCi

Cijena: 4700 eura

Godište: 2010.

Kilometara: 107.000

Motor: Dizel, 68 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

„Kao nov“ stoji u naslovu oglasa, a auto, barem na slikama, izgleda besprijekorno,l mnogo bolje nego većina auta njegove kilometraže i starosti. Njegov dizelski motor je slabašan, ali izuzetno štedljiv. Dobro je opremljen, ima i grijana sjedala.

Dacia Sandero 1.4

Cijena: 3790 eura

Godište: 2010.

Kilometara: 73.000

Motor: Plin, 75 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Dacia je idealna za one kojima treba funkcionalan i velik gradski auto, a nije ih briga za luksuz i prestiž. Auto je u vrlo dobrom stanju, ima svu potrebnu opremu i jako malo kilometara. Plin je „tvornički ugrađen“, što je veliki plus.

Mazda 2 1,3 i CE Pro

Cijena: 3990 eura

Godište: 2010.

Kilometara: 84.958

Motor: Benzin, 75 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Za manje od 5000 eura na Njuškalu je gotovo nemoguće naći japanske gradske automobile mlađe od 10 godina s manje od 120.000 kilometara. Simpatična Mazda 2 je jedan od rijetkih primjeraka, skromno je opremljena, no doima se da je u sasvim solidnom stanju.

Opel Corsa 1.4 16V

Cijena 4950 eura

Godište: 2012.

Kilometara: 84.000

Motor: Benzin, 100 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Corsa je jedan od najpopularnijih gradskih rabljenih automobila, a ova se doima kao vrlo dobra prilika. Benzinska Corsa ima snažan motor, vrlo dobru opremu, stara je samo sedam godina i na slikama izgleda kao da je u odličnom stanju.

Peugeot 206+ 1.1

Cijena 4490 eura

Godište: 2012.

Kilometara: 55.000

Motor: Benzin, 60 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Iako se radi o konstrukcijski vrlo starom 206, ovaj model proizveden je tek prije sedam godina i ima samo 55.000 kilometara što ga čini vrlo dobrom prilikom. Oprema je kompletna, a benzinski motor je slabašan ali vrlo štedljiv.

Dostavni automobili

Citroen C3 1.4 Hdi

Cijena: 3990 eura + PDV

Godište: 2014.

Kilometara: 99.725

Motor: Dizel, 68 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Oglasnici su puni dostavnih „teretnih“ automobila kategorije N1 koji su zasnovani na klasičnim kompaktnim i gradskim modelima i imaju samo prednja sjedala. Na prvu se doimaju kao izuzetno dobra prilika, ali je cijena često, kao i kod ovog, izražena bez PDV-a iz razloga što se obrtnicima i tvrtkama on kod ovakvog auta vraća u iznosu od 100 posto. Zato valja dobro pročitati oglas.

Kompaktni automobili

Citroën C4 1,6 HDi

Cijena: 5000 eura

Godište: 2010.

Kilometara: 71.000

Motor: Dizel, 90 KS

Registracija: 11/2019

Foto: Njuškalo.hr

Jedan od najpovoljnijih kompaktnih automobila do 5000 eura na Njuškalu. C4 ima provjereni kvalitetni dizelski motor, jako malo kilometara i navodno je redovito održavan i u dobrom stanju iako se iz priloženih fotografija ne može mnogo vidjeti ser su vrlo loše. Registriran je, ali još vrlo kratko.

Ford Focus 1.6 TDCI Kombi

Cijena: 4550 eura

Godište: 2010.

Kilometara: 115.780

Motor: Dizel, 109 KS

Registracija: nema

Foto: Njuškalo.hr

Dobra prilika za one koji žele prostran obiteljski karavan u relativno dobrom stanju za malo novca. Auto ima kompletnu opremu i prilično snažan i štedljiv dizelski motor. Vlasnik tvrdi da su kilometri stvarni i da ej auto potpuno ispravan.

Električni automobili

Smart ForTwo Coupe Electric Drive

Cijena: 4999 eura

Godište: 2010.

Kilometara: 11.500

Motor: Električni, 34 KS

Registracija: 2/2020

Foto: Njuškalo.hr

Vjerovali ili ne za 5000 eura ili manje moguće je kupiti i električni automobil. Mali Smart je spor, slabašan i ima vrlo kratak doseg s jednim punjenjem, no treba uzeti u obzir da novi stoji četiri puta više i da se s ovim autom vozite skoro besplatno. Ipak, baterije bi zbog starosti mogle biti u lošem stanju te ih valja provjeriti prije kupnje.

Terenci

Lada Niva 1.7 4x4

Cijena: 4300 eura

Godište: 2011.

Kilometara: 86.376

Motor: Benzin, 82 KS

Registracija: 9/2020

Foto: Njuškalo.hr

Lada Niva je jedini pravi terenac kojeg je u solidnom stanju moguće dobiti za cijenu do 5000 eura, a ovaj primjerak nam se doima kao najbolji. Auto je od prvog vlasnika, u dobrom stanju a kilometre potvrđuje ispis s tehničkog pregleda. Ima i kuku, a i registriran je još gotovo godinu dana.