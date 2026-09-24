Cijene objašnjavaju zašto su vozači nervozni. Prosječna cijena dizela u Francuskoj je dosegnula približno 2,42 eura po litri, dok benzin stoji oko 2,24 eura
NAFTNA KRIZA
Panika na benzinskima u Francuskoj: Ostaju bez goriva
Čitanje članka: < 1 min
Vozači u Francuskoj suočavaju se s dvostrukim problemom. Benzin i dizel posljednjih su tjedana dramatično poskupjeli, a na sve više benzinskih postaja pojedine vrste goriva privremeno nestaju iz ponude. Strah od novih poskupljenja potaknuo je vozače da ranije nego inače napune spremnike, zbog čega je opskrba na mnogim postajama dodatno otežana. U ponedjeljak je, prema podacima koje je objavio Le Figaro, čak 21 posto francuskih benzinskih postaja ostalo bez najmanje jedne vrste goriva koju inače prodaje.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku