Perseverance je na pola puta do 'bosanskog kratera' na Marsu: 'Planiramo prigodnu proslavu'

<p>Rover Perseverance, kojeg je NASA 30. srpnja ove godine lansirala i uputila prema krateru Jezero na Marsu, koji je dobio ime po općini Jezero u BiH, prešao je pola puta do svog krajnjeg odredišta.</p><p>U subotu je bio 275 milijuna kilometara od zemlje, a do Marsa i Jezera ostalo mu je da prijeđe nešto manje od 200 milijuna kilometara. Slijetanje je predviđeno za 18. veljače iduće godine ili za 96 dana. Cilj misije je da pronađe dokaze života na Crvenom planetu.</p><p>Snežana Ružičić, načelnica općine Jezero, potvrdila je da se u toj općini na dan slijetanja rovera u krater planirana prigodna manifestacija, sukladno mogućnostima s obzirom na epidemiološku situaciju.</p><p>- Planiramo ako situacija dozvoli, organizirati okrugli stol na temu "Znanja o Marsu" znanstvenih sveučilišta iz BIH, koji bi se održao u Jezeru. Također, najmlađi bi imali svoje predstavljanje kroz neku kulturno zabavnu manifestaciju – rekla je načelnica općine i dodala da bi željeli bi da toga dana s njima budu predstavnici znanstvenotehnoloških fakulteta iz cijele BiH.</p><p>- Mi u Jezeru očekujemo dolazak veleposlanika SAD-a Erica Nelsona povodom otvaranja škole čiju obnovu je pomogla Vlada SAD-a u vrijednosti od 100.000 dolara. Vjerojatno ćemo tada razgovarati u vezi s događajem s obzirom na to da smo svjesni da nas situacija s koronom značajno ograničava – rekla je načelnica.</p><p>Eric Nelson, veleposlanik SAD-a u BiH, rekao je da će mu je biti posebno zadovoljstvo da studentima iz Jezera i BiH preda svjedočanstvo u kojem stoji da je NASA odabrala ime kratera po tom malom mjestu u BiH.</p><p>- Nadam se da će ovaj događaj probuditi znatiželju kod mladih ljudi da se posvete nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, jer su to oblasti i zanimanja koja će kreirati radna mjesta budućnosti. Drago mi je da SAD pružaju pomoć cijeloj zemlji u ovoj oblasti - rekao je Nelson.</p>