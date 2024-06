PlayDoge pretprodaja osvaja 4,6 mil. dolara - Novi hit P2E token?

PlayDoge token je premašio čudesnu cifru od 4,6 milijuna dolara prikupljenih sredstava. Pri tome kombinira hajp meme coina s obećavajućim potencijalom Play-to-Earn (P2E) igranja.

Iako tek započinje svoj put, ovaj projekt već snažno grabi pažnju. Također, potiče rasprave među investitorima koji nagađaju da bi PLAY mogao postati idući veliki P2E token na tržištu.

PlayDoge - kripto zarada s vašim digitalnim psom

P2E igranje je kao vrhunski avanturistički film u svijetu kripto igara. Osnovna ideja je jednostavna - dok se zabavljate, možete zaraditi prave kripto nagrade. To je spoj tehnologije blockchaina i igara koji omogućuje igračima da pretvore svoj hobi u profit.

P2E igre se obično temelje na skupljanju predmeta, DeFi pristupima i originalnim tokenima koje igrači stječu svojom stručnošću. Recimo da PlayDoge donosi ovaj popularni koncept u svijet virtualnih kućnih ljubimaca na način koji nas vraća u 90-e.

Spoj legendarnog mema "Doge" i Tamagotchi stila igre, PlayDoge omogućuje igračima da brinu o 2D psu Shiba Inua. No, tu je jedan zanimljiv obrat. Kroz hranjenje i igranje mini-igara sa svojim psom, igrači će zarađivati PLAY tokene kao nagradu za brigu o zdravlju i sreći svog ljubimca. To je kao da imate digitalnog ljubimca iz 90-ih, ali ovaj put on donosi zaradu.

Što se više posvetite brizi o svom ljubimcu, više PLAY tokena ćete zaraditi kroz P2E mehaniku. Tu je i ploča s najboljim igračima, prikazujući njihove nagomilane tokene za pravo hvalisanje.

Rani uspjeh PlayDoge tokena i visoki prinosi potiču raspravu

PLAY tokeni ne samo da se mogu zaraditi kroz uzbudljivu P2E igru, već omogućavaju i pasivni prihod kroz ulaganje. Procijenjeni prinosi trenutno iznose impresivnih 391% godišnje.

48 milijuna PLAY tokena su zaključana, dok su investitori koji su sudjelovali u pretprodaji imali priliku odmah uložiti svoje tokene. PlayDoge pretprodaja je iznenađujuće uspješna, prikupivši 4,6 milijuna dolara u samo dva tjedna, što je privuklo mnoge ulagače željne ranog ulaska.

Cijena PLAY tokena trenutno iznosi 0,00505 dolara po tokenu. Međutim, ta cijena će se povećavati kako se otvaraju nove faze pretprodaje. Svi zainteresirani investitori mogu kupiti ove tokene koristeći ETH, USDT, BNB ili kreditnu/debitnu karticu.

Impresivnih 50% ukupne ponude PLAY tokena, što iznosi 4,7 milijardi tokena, rezervirano je posebno za kupce u pretprodaji. Očigledno je da PlayDoge tim želi nagraditi svoje rane investitore. To je i naglašeno u njihovoj bijeloj knjizi gdje se spominje da je dodatnih 6,5% ponude namijenjeno za "nagrade zajednice". Iako još nije definirana priroda ovih nagrada, to jasno pokazuje da tim želi izgraditi angažiranu zajednicu.

PlayDoge meme kriptovaluta s P2E mehanikom sprema se za lansiranje

Milijuni su već prikupljeni u pretprodaji, što jasno ukazuje na opipljivu potražnju za meme kriptovalutama koje nude iskustvo igranja s mogućnostima zarade. Tržište igara s P2E mehanikom dosegnulo je ove godine impresivnu tržišnu kapitalizaciju od 13,7 milijardi dolara. Samo u posljednjih 24 sata ostvaren promet od preko 2 milijarde dolara.

Vodeći tokeni poput FLOKI, NOT i GALA ostvarili su značajne dobitke u 2024. PlayDoge se ambiciozno nastoji pridružiti tom klubu. Kroz nagrađivanje putem igranja i humoristički pristup brendiranju, tim PlayDoge-a želi stvoriti zabavno i privlačno iskustvo koje će se istaknuti.

Fokus na sigurnost može biti ključan faktor koji će pomoći PlayDoge-u da ostvari svoje ciljeve. S SolidProof revizijom koja već provjerava tehničke temelje na popularnom BNB Smart Chain-u, PlayDoge se nalazi u povoljnoj poziciji za izgradnju povjerenja među investitorima.

Tim projekta planira da uvrsti token PLAY na glavne DEX-ove nakon pretprodaje, s ciljem kasnijeg ulaska na CEX platforme. To ukazuje na dugoročnu strategiju koja je rijetkost u svijetu meme kriptovaluta.

Osim toga, nostalgičan pristup igri dodatno pojačava privlačnost PlayDoge-a, što može rezultirati senzacijom kada se konačno lansira kasnije ove godine.

