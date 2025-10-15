Obavijesti

Playstation Store dobiva 'Steamov' štih: Novi update omogućava duge osvrte fanova

Sony je tiho dodao pisane recenzije na PS Storeu, nalik onima na Steamu. Vlasnici igara sada mogu ostaviti duži tekst uz zvjezdice, pa je lakše vidjeti stvarne dojmove kupaca prije kupnje.

PlayStation Store sada dopušta pune, pisane recenzije do 4.000 znakova koje uz ocjenu daju i naslov recenzije te oznaku za spoilere. Novost je zasad dostupna samo na web verziji trgovine, a recenziju može napisati samo netko tko doista posjeduje digitalnu verziju igre (uključujući one iz PS Plus ponude). Time će Playstation Store dobiti manje “suhih” zvjezdica, više konkretnih dojmova o performansama, bugovima i sadržaju - onoga što je svim gejmerima zapravo bitno. 

NAJRANIJE 2027.? Prvi detalji o PlayStationu 6
Prvi detalji o PlayStationu 6

Prvi dojmovi su pozitivni, ali postoje i brige: korisnici pitaju kad će recenzije biti vidljive i na konzoli te kako će Sony rješavati review bombing. Portali koji su popratili promjenu navode da se recenzije moderiraju i da je ovo logičan korak nakon starog 5-star sustava. Ovime se nadamo da će mišljenja fanova dobiti direktan i kvalitetniji put do development timova, te da ćemo time dobiti još kvalitetnija iskustva od Playstation naslova.

