Playstation Store dobiva 'Steamov' štih: Novi update omogućava duge osvrte fanova

PlayStation Store sada dopušta pune, pisane recenzije do 4.000 znakova koje uz ocjenu daju i naslov recenzije te oznaku za spoilere. Novost je zasad dostupna samo na web verziji trgovine, a recenziju može napisati samo netko tko doista posjeduje digitalnu verziju igre (uključujući one iz PS Plus ponude). Time će Playstation Store dobiti manje “suhih” zvjezdica, više konkretnih dojmova o performansama, bugovima i sadržaju - onoga što je svim gejmerima zapravo bitno.

Prvi dojmovi su pozitivni, ali postoje i brige: korisnici pitaju kad će recenzije biti vidljive i na konzoli te kako će Sony rješavati review bombing. Portali koji su popratili promjenu navode da se recenzije moderiraju i da je ovo logičan korak nakon starog 5-star sustava. Ovime se nadamo da će mišljenja fanova dobiti direktan i kvalitetniji put do development timova, te da ćemo time dobiti još kvalitetnija iskustva od Playstation naslova.