Pobjeda Applea na sudu: Neće morati vratiti 13 milijardi eura

Komisija je prije četiri godine odlučila da je Irska pogodovala Appleu poreznim odlukama kojima je porezna dobit bila jedna od najnižih u Europi.

<p>Sud EU poništio je u srijedu odluku Europske komisije kojom je Apple morao vratiti 13 milijardi eura u irski proračun. </p><p>Velika je to pobjeda američkog diva, koju je pozdravila i Irska, ali i udarac eurospkim pokušajima da uguše takve povoljne porezne aranžmane, piše <a href="https://www.reuters.com/article/us-eu-apple-tax/blow-for-eu-as-apple-wins-fight-against-15-billion-tax-order-idUSKCN24G10B">Reuters</a>.</p><p>Komisija je prije četiri godine odlučila da je Irska pogodovala Appleu poreznim odlukama kojima je porezna dobit bila jedna od najnižih u Europi. No, sud smatra da "EK nije uspio dokazati da je Apple imao selektivnu ekonomsku prednost" koju mu je dala irska država.</p><p>Iz Irske su pozdravili odluku navodeći da nikad nije bilo posebnog tretmana za Appleove kompanije koje su otvorene u Irskoj. Irska se žalila na odluku Unije tvrdeći da Appleu nisu dali nikakvu državnu pomoć. </p><p>Iz Applea su poručili da ovaj slučaj nije bio oko toga koliko poreza plaćaju, već gdje su ga plaćalli. </p><p>- Ponosni smo na to što smo najveći porezni obveznik na svijetu i znamo koliko je važna uloga poreznih davanja u društvu - kažu iz Applea.</p><h2>'Tvrtke trebaju plaćati pravedni dio poreza'</h2><p>- Pozorno ćemo proučiti presudu i razmisliti o sljedećim koracima...Komisija u potpunosti podupire cilj da sve kompanije trebaju plaćati pravedni dio poreza", priopćila je Verstager.</p><p>- Ako neka zemlja članica da nekoj multinacionalnoj kompaniji porezne olakšice koje nisu dostupne njezinim konkurentima, to šteti pravednom tržišnom natjecanju u EU-u. To također lišava javnu riznicu i građane sredstava za prijeko potrebna ulaganja, čija je još veća u kriznim vremenima - ističe potpredsjednica EK-a zadužena za tržišno natjecanje.</p><p>EK je je 30. kolovoza 2016. donijela odluku da Apple mora vratitii 13 milijardi eura u irski proračun, zbog poreznih olakšica koje im je Irska omogućila.</p><p>Presuda je veliki udarac za Vestager, koja je u prethodnoj i u sadašnjoj EK zadužena za tržišno natjecanje i zbog izricanja visokih novčanih kazni za više multinacionalnih kompanija postala je iznimno popularna.</p>