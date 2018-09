Počela najveća akcija čišćenja oceana, a osmislio ju je Hrvat

Multimilijunska plastična cijev koja će poput golemog 'Pac-Mana' gutati plastiku i smeće iz oceana u subotu je počela s radom u Tihom oceanu. Samo u prvoj godini planira se ukloniti 68 tona smeća iz oceana, a u konačnici žele riješiti i problem velike pacifičke hrpe smeća.

Foto: HANDOUT Sustav će testirati dva tjedna, a u listopadu kreće prema svojoj glavnoj misiji

Ocean Cleanup je neprofitna organizacija koju vodi Boyan Slat, Nizozemac hrvatskog porijekla, a oni su u subotu aktivirali 20 milijuna dolara vrijedan sustav u zaljevu San Francisca, gdje će nekoliko tjedana testirati sustav prije nego ga pošalju na pravi zadatak i borbu sa smećem, prenosi Daily Mail.

On je inače kompaniju pokrenuo još 2013. godine, dok mu je bilo samo 18 godina, a u subotu je rekao kako nikad nije bio više uvjeren u uspjeh kao sada.

Foto: Ocean Cleanup

U more su postavili plastičnu cijev dugu 600 metara ispunjenu zrakom, koja će se formirati u obliku potkove, te poput junaka videoigre "jesti" smeće i zadržavati ga unutar svojeg obruča. Sustav su nazvali System 001, a to je najveća dosad napravljena barijera na moru. Ta će barijera slobodno plutati nošena morskim strujama i vjetrovima. Na cijevi se u dubinu nastavlja pregrada duga oko tri metra pa će se otpad zadržavati unutar "potkove", a ribe i ostale morske životinje moći će nesmetano plivati oceanom.

Nakon što ta barijera prikupi određenu količinu smeća, ona će se 'zgusnuti' u kompaktnu masu, a do nje će doći brod koji će sve to pokupiti i transportirati na kopno za reciklažu. Brodovi bi prikupljeni otpad trebali odvoziti svakih šest do osam tjedana.

Cilj je - isprazniti pacifičku hrpu od 80.000 tona smeća

Foto: The Ocean Cleanup/Facebook

Cilj ambicioznog projekta je u predstojećih pet godina isprazniti polovinu GPGP-a (The Great Pacific Garbage Patch) ili oko 40.000 tona. Ta nakupina od otprilike 80.000 tona smeća toliko je velika da je se može vidjeti i iz svemira te je prate satelitima.

Prođu li testiranja kako je zamišljeno, sredinom listopada bi barijeru trebali dovesti do svog odredišta usred Pacifika.

Slat kaže da će to biti prvi pokušaj čišćenja gomile smeća otkrivene 1997. u kojoj se prema procjenama nalazi čak 1,8 trilijuna komada plastičnog otpada. Većinom je riječ o otpadu koji u more stiže iz rijeka, ali i ribarskoj i nautičkoj opremi poput dijelova mreža i užadi.