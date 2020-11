Poco se odvojio od Xiaomija, a njihov M3 ima divovsku bateriju

Čak 6000 mAh trebalo bi biti dovoljno za tri dana umjerenog korištenja, a Poco M3 dolazi s trostrukom kamerom i Snapdragonom 662. Očekuje se da će u Hrvatskoj biti krajem mjeseca

<p>Na temelju uspjeha prethodnih telefona, Xiaomi je odlučio izdvojiti Poco u zasebnu kompaniju koja će graditi svoj put među jeftinijim telefonima, a prvi koji su predstavili samostalno je Poco M3.</p><p>Radi se o telefonu koji se temelji na uspjehu modela F i X serija, a dolazi s velikim ekranom od 6,53 inča, moćnom baterijom i kamerom od 48 megapiksela.</p><p>Rezolucija 6,53-inčnog ekrana je 2340x1080 piksela s tankim rubovima i Gorilla Glass (3) zaštitom, a stražnji dio telefona dizajnirali su da ne ostavlja otiske prstiju. Otiskom prsta otključavat ćete telefon, a senzor su smjestili na bočnu stranu. Telefon je opremljen i dvostrukim sustavom zvučnika. </p><p>Što se kamere tiče, glavna kamera snima fotografije od 48 megapiksela i upotpunjena je makro senzorom i senzorom dubine od 2 megapiksela. Dok su straga tri, naprijed je selfie kamera od 8 megapiksela. Naravno, kao i mnogi, nude razne efekte i scene.</p><p>Sve to pogoni Snapdragon 662 procesor s Adreno 610 grafikom. Jedan od najjačih aduta ovog telefona je pak baterija od 6000 mAh, koja bi trebala osigurati i tri dana umjerenog korištenja. Uz to, navode i da bi baterija trebala dvije i pol godine izdržati bez značajne razgradnje. Podržava punjenje od 18W, a dolazi s 22,5W punjačem.</p><p>U Hrvatskoj će se nuditi u varijantama od 4/64 i 4/128 GB, očekuje se u Xiaomijevim trgovinama krajem mjeseca. Još se čekaju cijene na našem tržištu, a vani se navode 149 i 169 dolara za obje varijante.</p><p>Xiaomi je inače ovaj tjedan izvijestio da su dosad prodali i više od 140 milijuna Redmi Note uređaja, a tvrde i je to drugi najprodavaniji telefon u svijetu u prvoj polovici ove godine.</p>