Podijeljene su nagrade na festivalu #kaktus 2018

Kampanja „Munchmallow – Priča za sebe“, koju je osmislila i realizirala agencija Ovation BBDO za klijenta Jaffa Crvenka, proglašena je integiranom kampanjom godine – Grand Prix. Ova kampanja osvojila je nagrade i u kategorijama Pojedinačni radovi – Outdoor i Brand Awarness integrirana kampanja.

Agencija Ovation BBDO, sa 13 finalista i pet dobitnika, proglašena je Agencijom godine. Ova agencija osvojila je nagrade i u kategorijama Pojedinačni radovi – PRINT za kampanju Crno je Zaječarsko (klijent: HEINEKEN Srbija) i Adaptirana međunarodna integrirana kampanja za „Chipsy fudbalsku strast“ (klijent: Marbo Product).

Sa četiri dobitnika i šest finalista, Vip Mobile proglašen je drugu godinu za redom Oglašivačem godine. Vip Mobile, sa agencijama partnerima, osvojio je nagrade u kategorijama Pojedinačni radovi – PR i Event za kampanju „Vip Kinoteka“. Agencija Leo Burnett i Vip Mobile osvojili su nagrade u kategorijama Pojedinačni radovi – Radio za kampanju „Žabalesku prepaid“ i Profitna integirana kampanja za „Budi NEO“.

Agencija McCann Beograd osvojila je tri nagrade na ovogodišnjem festivalu KAKTUS 2018 u kategorijama Pojedinačni radovi – TV za kampanju „Svet koji još niste upoznali“ (klijent: mts), Inovativna integrirana kampanja i Cross Media integrirana kampanja za „The Red Tread“ (klijent: The Coca-Cola Company).

Agencija New Moment New Ideas Company i Hemofarm Fondacija nagrađeni su u kategorijama Pojedinačni radovi – Media i Neprofitna integirana kampanja za „Red Ball“.

Kompanija Mercator S – IDEA osvojila je nagradu u kategoriji Pojedinačni radovi – BTL za kampanju „IDEA Dorćol“. U kategoriji Pojedinačni radovi – Social Media nagrada je pripala agenciji Executive Group i Atlantic Grupa – Grand Prom za kampanju „Grand Black’n’Easy Kolegende“.

U kategoriji Pojedinačni radovi – Mobile nagradu je osvojila kompanija AVON i agencija Saatchi&Saatchi za kampanju #čekiraj. Direct Media i Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije odneli su pobedu u kategoriji Pojedinačni radovi – Viralni video za kampanju „Čuvaj se“.

Communis DDB i Bambi osvojili su nagradu u kategoriji Pojedinačni radovi – Content marketing za kampanju „Upecaj zlatnu ribicu“. Universal Music Group & Brands – Western Balkans i Carlsberg Srbija nagrađeni su za kampanju „Tuborg Open 2018“ u kategoriji Pojedinačni radovi – Influencer marketing.

Kampanja „Matori developer“, agencije Likes & Cookies i HOOLOOVOO, nagrađena je u kategoriji Pojedinačni radovi – Digital. LUNA TBWA nagrađena je u kategoriji Pojedinačni radovi – Direktni marketing za kampanju „Licem prema Novoj godini“.

Četvrta po redu nacionalna dodela godišnjih strukovnih nagrada izazvala je veliki interes agencija i tvrtki iz Srbije. Za nagrade, koje se dodeljuju u 25 kategorija, konkuriralo je ukupno 25 agencija i 48 kompanija.

O tome ko će dobiti ovogodišnje KAKTUS nagrade odlučivao je stručni žiri koji su činili priznati i ugledni profesionalci iz kreativnih, PR i digitalnih agencija iz Srbije i regje. Žiri iz Srbije, na čelu sa Janom Savić Rastovac, kreativnom direktorkom agencije McCann Beograd, ove godine radio je u u sastavu: Ana Šutić, Creative Director, New Moment New Ideas Company; Bojan Brukner, Creative Director, Leo Burnet; Bojan Šaptović, Head of Creative, Pioniri Communications; Igor Grmuša, Country Manager, Degordian; Marko Prokić, Creative Director, Wireless Media; Miloš Đurđević, Creative Director, Fullhouse Ogilvy; Nebojša Krivokuća, Creative Director, Communis DDB; Radovan Kupres, Creative Director, LUNA TBWA; Sanja Milaković Kolundžija, Principal, Executive Group; Sonja Grčić, Head of Creative & Video, Represent Communications; Vladimir Mitrović, Creative Director, Ovation BBDO; Voljena Daničić, Head of Creative, Direct Media.

Regionalni žiri ove godine predvodio je Nikola Žinić, Co-Chairman and Chief Creative Officer, Bruketa&Žinić&Grey (HR), a činili su ga: Bojan Hadžihalilović, Founder and Creative Director, Fabrika (BiH); Boštjan Napotnik, Creative Director, Futura DDB (SLO); Domen Husu, Creative Director, Yin+Young (SLO); Dushan Drakalski, Chief Creative Officer Europe, Ray Production; Ilinka Crvenkovska, Creative Director, Idea Plus Skopje (MK); Petra Krulc, Executive Creative Director, Grey Ljubljana (SLO); Sašo Dimitrievski, Partner and Board Member, Pristop/Rednerspace (SLO); Sean Poropat, Partner and Creative Director, Studio Sonda (HR); Tomislav Bader, Partner, Švicarska (HR); Tomislav Krajačić, CEO/CCO, Kofein (HR); Vanja Bertalan, CEO, web.burza (HR); Žarko Dimitrioski, Creative Director, Eden na Eden (MK).