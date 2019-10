Političari rešetali Zuckerberga: 'Moguće je i razbijanje Fejsa'

Senatorica Elizabeth Warren otvorila je priliku za Kongres da ozbiljno razmatra razbijanje Facebooka, rekla je u srijedu kongresnica Maxine Waters. Nakon novog rešetanja Marka Zuckerberga pred Kongresom, Waters je rekla za CNBC kako je ta 'diskusija sada u zraku'.

Predsjednička kandidatkinja Warren je rekla kako će se zalagati za to da se Facebook, Amazon i Alphabet razbiju te da su takve kompanije poduzimale monopolističke i protutržišne prakse i da je odgovornost vlade da ih razbije.

No one is above the law including Mark Zuckerberg. Facebook has allowed election interference, released private data, violated civil rights laws, among other offenses & now they’re trying to launch a #BigTechTakover by creating this mysterious #ZuckBuck? Not on my watch! @FSCDems