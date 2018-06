Polovni gumenjak prodaje se za 200 eura, a kajaci za 350 eura

Na oglasniku Njuškalo prodaje se oko 3100 raznih plovila, od malih čamaca i gumenjaka do jedrilica i motornih brodova.

Najviša tražena cijena među trenutno aktivnim oglasima za motorni brod iznosi 25 milijuna eura, a radi se o brodu Wider 150 koji je dužine 46 metara. Ima pet kabina i dva motora od po 750 konjskih snaga. Na drugom mjestu po cijeni je brod Mondomarine dužine 41 metar koji također ima pet kabina. U oglasniku su objavili prodaju i jedrilice duge 34,6 metara za koju traže oko 20,8 milijuna kuna, no navode da ta cijena ne mora biti konačna. Jedrilica je iz 2004. no izgleda poput starih jedrenjaka, ima dva jarbola te više jedara. Kad nema vjetra, mogu ju pokretati dva dizelska motora od 600 konjskih snaga.

Foto: Njuškalo

Osim tih velikih, većini nedostupnih brodova, na Njuškalu se mogu pronaći plovila i po pristupačnijim cijenama, između 5000 i 15.000 eura. Oglasi u kategoriji plovila podijeljeni su u potkategorije jedrilice, motorni brodovi, gumenjaci, čamci i mala plovila, jet-ski te ostala plovila.

Među najjeftinijim čamcima je gliser Rocca dužine 4,3 metra iz 1990., a vlasnik za njega i prikolicu traži 2231 kunu. No napominje da nisu registrirani.

Foto: Njuškalo

Među jeftinijim čamcima je i novi gumenjak Luna 200 dužine dva metra koji stoji 3116 kuna, a može prevesti dvoje ljudi. Uz njega se dobiju pumpa i vesla, a ako se ne želi ići na ljudsku snagu trebat će kupiti i motor. Njih je u kategoriji Brodski motori na prodaju oglašeno više od 650. Rabljenih izvanbrodskih motora Tomos 4 može se naći za 1200 kuna. No u oglasniku ima i novih, a najskuplji je Suzuki DF350A koji stoji 249.614 kuna, a u oglasu navode da je to okvirna cijena. Taj motor ima 275 kilovata i obujam 4390 kubika.

Na prodaju je i 230 jet-skijeva, a cijena varira između tisuću i 20 tisuća eura. Najvišu traženu cijenu ima Sea Doo SAR 155 RIB specijaliziran za potragu i spašavanje sa snagom motora od 155 konjskih snaga.

Foto: Njuškalo U kategoriji nautika može se pronaći i ostala oprema koja može koristiti na plovilu poput navigacije i odjeće, ali i ona nužna za sigurnost poput prsluka za spašavanje. Pojasa za spašavanje za čamce i brodove koji se koriste za osobne svrhe ima novih za 99 kuna.

Kako bi se moglo upravljati čamcem i brodicom, obavezno treba imati dozvolu. Dozvola kategorije A je za upravljanje brodicama dužine do sedam metara, s motorom do 15 kilovata, a treba imati navršenih 15 godina. Uz tu dozvolu ne smije se udaljavati više od šest nautičkih milja od obale. Za veće brodove sa snažnijim motorima i za plovidbu dalje od obale treba imati drugačije dozvole, B te C kategorije.