Ivins, koja je provela\u00a0vi\u0161e od 1300 sati u svemiru i bila na ukupno pet misija, ekskluzivno je podijelila svoje dojmove za 24sata.\u00a0

- SAD su 1961., kad sam imala 10 godina, poslale\u00a0na\u0161eg prvog astronauta u svemir. Sljede\u0107ih 9 godina kroz programe\u00a0Mercury, Gemini i Apollo, sve\u00a0 do slijetanja na Mjesec, svaka misija se prikazivala na crno-bijelim televizorima. Mene je fascinirala cijela ideja odlaska u svemir. Iako su u to vrijeme svi astronauti bili mu\u0161karci i vojni piloti, zaklju\u010dila\u00a0sam da \u0107e se to promijeniti kad zavr\u0161im\u00a0fakultet - rekla nam je Ivins i nastavila:\u00a0

- Prou\u010davala sam kakvo su obrazovanje imali ti astronauti, mnogi su bili in\u017eenjeri. Kad je do\u0161lo vrijeme da odaberem podru\u010dje studija, odlu\u010dila sam se za zrakoplovno in\u017eenjerstvo. Nakon diplome, prijavila\u00a0sam se u NASA-u kao in\u017eenjer te sam se\u00a0zaposlila\u00a01974. Godine 1984., kad\u00a0je NASA po\u010dela birati astronaute za program Shuttle, prijavila\u00a0i bila izabrana nakon 6 godina i tri\u00a0prijave - rekla je Ivins.\u00a0

Astronautkinja nam je opisala i kakav je osje\u0107aj putovati svemirom te je li ju bilo strah.\u00a0

-\u00a0Astronauti se nu\u017eno ne pla\u0161e\u00a0 i \u010dini mi se da je to zastra\u0161uju\u0107e. Umjesto toga, razumijemo opasnosti misije. Puno smo vremena potro\u0161ili\u00a0na treninge i pripreme za stvari koje bi mogle po\u0107i po zlu, nad kojima imamo odre\u0111enu kontrolu. Upoznajemo svoje vozilo, svoju opremu i cijeli tim. Razumijemo da postoje rizici odlaska\u00a0u svemir, ali spremni smo prihvatiti te rizike znaju\u0107i da smo se za njih pripremili najbolje \u0161to mo\u017eemo i da za odre\u0111enu misiju, vjerujemo, vrijedi riskirati - pojasnila je Marsha te dodala kako je \u017eivot astronauta vrlo naporan i dinami\u010dan.\u00a0

-\u00a0Koli\u010dina vremena koje zapravo provodimo\u00a0u svemiru vrlo je mala u odnosu vrijeme trajanja obuka\u00a0i usavr\u0161avanja. Kad je astronaut odabran za let, obuka za tu misiju traje od 12 do 18 mjeseci. Za misiju Me\u0111unarodne svemirske postaje obuka traje 3-4 godine i provodi se po\u00a0cijelom svijetu. Svi astronauti\u00a0moraju nau\u010diti engleski i ruski. Moramo nau\u010diti\u00a0upravljati\u00a0robotskom rukom i hodati svemirom. Kad astronaut nije u obuci za misiju, oni polaze druge dijelove programa, kao \u0161to je kontrola misije ili neki od in\u017eenjerskih sustava - objasnila je Marsha.\u00a0

Istaknula je kako je\u00a0s mnogim Hrvatima ostala poslovno, ali i privatno u kontaktu.\u00a0

-\u00a0Imala sam sre\u0107u \u0161to sam tri puta posjetila Hrvatsku te sam uspjela vidjeti puno toga. Upoznala sam neke od najboljih stru\u010dnjaka, ali i ljudi na svim svojim putovanjima i stekla prijatelje s kojima sam i dalje u kontaktu - rekla nam je Marsha.\u00a0

Poslala fotografije Hrvatske iz svemira: 'Obala je prekrasna'

Uoči javljanja uživo i predavanja na stranicama američke ambasade, astronautkinja Marsha Ivins poslala je fotografije hrvatskih gradova snimljene u svemiru

