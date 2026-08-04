Mnogo toga će ovisiti o brzini ponovnog pokretanja dobavljača, jer suvremena proizvodnja automobila funkcionira s vrlo malim zalihama
KATASTROFA
Potres zaustavio tvornice u Japanu: I EU bi to mogla osjetiti
Čitanje članka: < 1 min
Snažan potres koji je 28. srpnja pogodio jugozapad Japana privremeno je zaustavio velik dio lokalne automobilske industrije. Potres magnitude 7,1 zabilježen je u prefekturi Kumamoto na otoku Kyushu, na dubini od samo desetak kilometara, a osim što je uzrokovao brojne ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu poremetio je proizvodnju automobila, motora, hibridnih sustava i elektroničkih komponenti.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+