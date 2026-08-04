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Potres zaustavio tvornice u Japanu: I EU bi to mogla osjetiti

Piše Autostart,
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Potres zaustavio tvornice u Japanu: I EU bi to mogla osjetiti
Foto: Issei Kato
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Mnogo toga će ovisiti o brzini ponovnog pokretanja dobavljača, jer suvremena proizvodnja automobila funkcionira s vrlo malim zalihama

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Snažan potres koji je 28. srpnja pogodio jugozapad Japana privremeno je zaustavio velik dio lokalne automobilske industrije. Potres magnitude 7,1 zabilježen je u prefekturi Kumamoto na otoku Kyushu, na dubini od samo desetak kilometara, a osim što je uzrokovao brojne ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu poremetio je proizvodnju automobila, motora, hibridnih sustava i elektroničkih komponenti.

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