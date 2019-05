Potvrdilo preko 100 priznanja, 24sata najjači i najefikasniji!

U 2019. potvrde za uspjeh stižu sa svih strana – samo od početka godine osvojili smo 12 novih priznanja na europskoj i globalnoj razini, a zavidna je i brojka finala u kojima se 24sata našao zahvaljujući svojim uspješnim projektima. Ušli smo u finale uglednog natjecanja u Londonu, Digiday Media Awards Europe kao i u Digiday Content Marketing Awards u New Yorku. Ponosni smo i na još jedno izuzetno priznanje - ulazak u finale natjecanja The Webby Awards, svojevrsnog „web Oscara“. Na natjecanju je bilo prijavljeno više od 13.000 radova iz cijelog svijeta, a 24sata je jedini hrvatski medij u povijesti koji je ušao u finale i to s projektom "Nestali" u kategoriji društveno-odgovornih kampanja.

INMA: 5 novih priznanja za 24sata na globalnoj razini

International News Media Association (INMA) globalna je zajednica vodećih medijskih kompanija koja u svojoj mreži okuplja vrhunske svjetske medijske stručnjake i nagrađuje najbolje svjetske primjere prakse. Ranije ovog mjeseca dodjela INMA Global Media Awards održala se u njujorškom Edison Ballroomu u sklopu tradicionalnog INMA World Congress of News Media, a 24sata se treći put zaredom našao u finalu ovog prestižnog natjecanja. A upravo je 24sata dobio priliku prezentirati svoj primjer dobre prakse kao jedini predstavnik regije u predavanju koje je održao Boris Trupčević, direktor 24sata.

O veličini natjecanja INMA Global Media Awards govori činjenica da je ove godine zaprimljeno više od 600 prijava iz 165 medijskih kompanija. Žiri sastavljen od 46 sudaca iz 15 zemalja prepoznao je kvalitetu 24sata i dodijeljenim globalnim priznanjima potvrdio naš status medijskog i digitalnog predvodnika regije.



Kampanja „Nestali“, kojom pratimo priče osoba nestalih u Domovinskom ratu, osvojila je visoko drugo mjesto u kategoriji najboljih ideja za poticanje čitanosti print proizvoda te posebno priznanje žirija za najbolje korištenje društvenih medija.

Kampanja “Iseljavanje”, koja je podigla svijest o važnom nacionalnom problemu iseljavanja, osvojila je treće mjesto u kategoriji najbolje ideje za poticanje čitanosti i angažmana na digitalnim kanalima, dok je “Best Book”, jedinstveni književni magazin u Hrvatskoj, osvojio posebno priznanje žirija u kategoriji za najbolji novi print proizvod. Još jedno u nizu priznanja osvojila je i kampanja “Let’s Talk About Sex”, do sada višestruko nagrađivana multiplatformska kampanja koju smo razvili u suradnji s partnerom LELO, a koju je za miss7 kreirao 24sata native studio. Ovom kampanjom uspjeli smo doprijeti do mladih žena te razbiti tradicionalni način razmišljanja o seksu. Nakon trijumfa na prošlogodišnjoj berlinskoj dodjeli Native Advertising Awards i statusa najnagrađivanije kampanje natjecanja i njujorški žiri nam je dodijelio posebno priznanje – za najbolju provedbu native sadržaja.

Samo neke od medijskih kuća koje su se s 24sata našle u finalu su Guardian i The New York Times te švedski medijski divovi Schibsted i Aftonbladet, a priznanja je u njihovom društvu preuzeo Boris Trupčević, direktor 24sata koji je nakon dodjele izjavio:

Izvrsnost je oduvijek ideja vodilja u 24sata jer samo izvrsni medijski proizvodi mogu zadovoljiti sve zahtjevniju publiku koja lokalne medije uspoređuje s globalnim liderima. Stoga nam je upravo natjecanje sa svjetskim igračima veliki izvor inspiracije. Kroz godine smo osvojili oko stotinu međunarodnih priznanja i nagrada, u konkurenciji najvećih medijskih kuća poput New York Timesa, CNN-a, Schibsteda, Murdochovog News Corp-a, Axel Springera, Guardiana i mnogih drugih. To je dokaz inovativnosti naše organizacije i našeg tima koja se također potvrđuje u tržišnim rezultatima - 24sata danas je najjača i najnaprednija medijska platforma u Hrvatskoj koja nudi ogroman doseg, kvalitetno okruženje, efektivnost i efikasnost kroz nagrađivane i dokazane komunikacijske alate i formate. No, izvan samih nagrada, najvrijednije što nudimo je transfer povjerenja naše publike na brendove koje komuniciramo. Za sve to izgradili smo najveći i najraznolikiji tim stručnjaka čije su kompetencije zaslužne za sve osvojene nagrade i priznanja. Te kompetencije nudimo i svim našim partnerima.

24sata među najjačim digitalnim platformama

Na Europskom kongresu izdavača u Beču gdje je 500-tinjak europskih glavnih urednika i medijskih menadžera raspravljalo o budućnosti medijske industrije, održana je i svečana dodjela nagrada European Publishing Awards. Među dobitnicima još se jednom našao i 24sata s osvojenim posebnim priznanjem stručnog žirija za digitalnu platformu godine. Drugu nagradu osvojili smo za kampanju “Iseljavanje” u kategoriji "Digital Storytelling".

Native studio 24sata najbolji digitalni start-up

Nešto ranije ove godine, na dodjeli European Digital Media Awards u organizaciji WAN-IFRE, svjetskog udruženja novinskih izdanja i publishera nagrađeni su originalni i inspirativni projekti koji su ostavili snažan utjecaj na tržište. Među njima je i native studio 24sata s osvojenom nagradom za nabolji digitalni novinski start-up te jedan od projekata našeg studija, "Let's Talk About Sex" koji je dobio posebno priznanje u kategoriji najboljeg native oglašavanja, odnosno sponzoriranog sadržaja. Naš medijski projekt "Nestali" također je dobio posebno priznanje žirija, i to u kategoriji najbolje digitalne marketinške kampanje novinskog brenda.

Potvrde kvalitete i na domaćem tržištu

U 2019. osvajamo i renomirana priznanja s domaćeg tržišta - Superbrands i Qudal medalju za kvalitetu.

Stručno vijeće Superbrands Hrvatska 2019/20. nagradilo je 24sata oznakom izvrsnosti i po peti nas put proglasilo medijskim “superbrandom” što nas je ponovo uvrstilo na popis najboljih brendova na hrvatskom tržištu.

A zahvaljujući produkciji sadržaja usmjerenoj prema interesima i navikama čitatelja, upravo su oni i ove godine svojim glasovima nagradili 24sata titulom najkvalitetnijih dnevnih novina u Hrvatskoj.



24sata - Medijska kuća no. 1

Kompanija 24sata do sad je ukupno osvojila 100-tinjak svjetskih i europskih nagrada i priznanja. Njih više od 40 osvojenih za native studio 24sata u samo posljednje dvije godine pozicioniralo ga je u sam svjetski vrh te je postao najnagrađivaniji native studio na svijetu (izvor: Native Advertising Awards 2017., 2018. i mnoga druga natjecanja).

Apsolutni smo lider i na regionalnom tržištu po broju potvrda za svoj rad, a s pravom možemo reći da smo najnagrađivanija medijska kuća u regiji. Brojimo priznanja za kvalitetu na svim platformama - desktop, mobile, social, video i print čime smo, potkrijepljeno brojkama, najjači u Hrvatskoj i prvi izbor za publiku.

Učinkovitom komunikacijom i plasiranjem pouzdanih informacija te originalnog sadržaja obrađenog na inovativan način stvorili smo zavidno povjerenje publike zbog čega imamo najveći reach - dnevno dosežemo čak 2,1 milijun ljudi te imamo ukupno nevjerojatnih 2,7 milijuna Facebook fanova na svojim stranicama (izvori: gemiusRating, Facebook, Instragram, 2019.; Ipsos MEDIApuls, 2018.).

Iza nas je efikasna i efektivna multiplatformska mašinerija kao preduvjet za status premium publishera kojeg ne potvrđujemo samo brojnim osvojenim nagradama na europskoj i globalnoj razini, već i jedinstvenom kvalitetom usluge koju ne nudi nitko na tržištu.