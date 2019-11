Povratak u prošlost: iPhone je 'pretvorio' u legendarni iPod

Legendarni iPod bio je prepoznatljiv po svom kotačiću preko kojeg smo mogli upravljati glazbom i uživati u tisućama pjesama u pokretu. A sada, kad je on već davno dio prošlosti, jedan developer odlučio ga je 'vratiti' u život tako što je odlučio napraviti aplikaciju koja će u potpunosti oponašati rad iPoda Classic. Tako je tu i poznati 'klik' kod pritiska na kotačiću, a aplikaciju je spojio sa 'Cover Flow' prikazom glazbenih albuma.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 27, 2019

Elvin Hu je student dizajna u New Yorku, a za Verge je ispričao kako je sve krenulo jer je imao rad oko razvoja iPoda. Aplikacija je još u izradi, a Hu je rekao kako je bio obožavatelj Appleovih proizvoda od djetinjstva. Kaže da je izgled sučelja iPhonea crtao po kutijama još kao dječak, a dodaje da su Appleovi, ali i neki drugi proizvodi (poput Zunea ili Windowsa Viste) utjecali na to da se bavi dizajnom.

Nada se da će cijeli projekt biti gotov do kraja godine, no nije siguran kako će na sve to reagirati Apple koji će morati odobriti to.

- Vjerujem da imaju legitimnih razloga da ne dozvole moju aplikaciju (patenti i drugi razlozi) - rekao je i dodao da će, ako se to i dogodi, možda cijeli projekt objaviti kao otvoreni projekt zbog online reakcije.

OMFG TONY FADELL SAW IT 😳🤯 https://t.co/yMjO3TjF0B — Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 28, 2019

Cijeli projekt pohvalio mu je i Tony Faddell, slavni inženjer i čovjek kojeg nazivaju 'ocem iPoda'.