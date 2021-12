Honor 50 je vizualno gotovo identičan Huaweijevom Nova 9 telefonu, a glavni razlog je taj što se radi o posljednjem uređaju čiji je razvoj pokrenut prije nego su se ove dvije kompanije i službeno razdvojile. Honor 50 je tako i nakon dvije godine prvi telefon kojeg ova kineska kompanija predstavlja globalno. Ne radi se tu o flagship uređaju, već o jako dobrom telefonu više srednje klase. Koji za razliku od Nove 9 dolazi s Googleovim uslugama i već mu to daje značajnu prednost, a tu je još i 5G podrška, što usprkos istom čipsetu na Nova 9 uređaju nije dostupno.

Kao što smo istaknuli kod Nova 9 telefona, radi se o iznimno lakom uređaju koji je jako dobro balansiran sa zaobljenim rubovima, a istaknuti Honorov logo na poleđini ovog uređaja je vizualno najjasniji znak da se ne radi o istim modelima. I ovdje vas neće dočekati 3,5mm utor za slušalice, što je još jedan znak okretanja potpuno bežičnom slušanju glazbe. Na stražnjoj strani dominira modul za kamere, koji je, navode, inspiriran starinskim kamerama.

Ekran od 6,57 inča s OLED panelom (FHD+) i 120 Hz osvježenjem slike jako dobro radi u praktično svim situacijama. Osvježenje slike možete i smanjiti, no 120 Hz je poželjnija opcija jer ćete tako uživati u iznimno glatkim animacijama samog operativnog sustava. Uz to, ovaj je ekran jako dobar za guštanje u igrama ili gledanje serija na Netflixu.

Kao i kod Nove 9, straga vas čeka isti broj kamera, no specifikacije su blago promijenjene. Glavna kamera ima senzor od 108 megapiksela, odnosno spaja 9 okolnih piksela u jedan kako bi prikupili više informacija i u konačnici dobili sliku od 12 megapiksela. Kamera je snimala zadovoljavajuće fotografije i pri slabom svjetlu, ima brzo fokusiranje, a i u većini slučajeva podaci iz dubinskog senzora rezultiraju dobro balansiranim fotografijama. No u portretnom modu je ta razlika između subjekta i pozadine nekad previše umjetna. Uz glavnu kameru, tu su još i taj dubinski od 2 megapiksela i makro senzor od 2 megapiksela te ultraširokokutna od 8 megapiksela. Prednja kamera snimat će vas u rezoluciji od 32 megapiksela i ona također nudi portrete i dobre selfije, a primjere nekoliko fotografija možete vidjeti u nastavku. Što se videa tiče, on je ograničen na 4K i 30 fps, a kao i na Nova 9 modelu, imate nekoliko opcija za snimanje videa s različitim kamerama u isto vrijeme.

POGLEDAJTE GALERIJU

Telefon pogoni Snapdragon 778G, s 5G podrškom, i to je glavna razlika u odnosu na Nova 9 uređaj. U svemu ostalom, djeluju gotovo identično. Telefon je prilično brz, u svakodnevnom radu nećete primijetiti da nije duplo skuplji uređaj, sve aplikacije se pokreću bez ikakvih zastajkivanja, a čak i kod većine igara nećete primijetiti da nije top model.

Što se softvera tiče, Honor je Android 11 doradio MagicUI sučeljem, no nema tu previše bespotrebnih aplikacija, a kako je ovo telefon sa standardnim Googleovim servisima, sve radi baš kako bi trebalo, dok se na Nova 9 oslanjamo na App Gallery.

Kapacitet baterije je 4300 mAh, što će vam biti dovoljno za cijeli dan rada i korištenja telefona, a uz malo laganije 'stiskanje' telefona, izvući ćete dan i pol bez teškoća. No, tu je 66W punjač, što znači da manje od 40 minuta vam treba da se napunite od nule do 100 posto, tako da vam baterija ne predstavlja veliku brigu.