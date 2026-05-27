Plan je da vozni prototip bude predstavljen na EXPO-u u Beogradu 2027. godine. Tek tada će se moći ozbiljnije procijeniti koliko je novi Yugo blizu serijskoj proizvodnji
KORAK BLIŽE PROIZVODNJI
Povratak Yuga nije nikada bio bliže: Evo koliko će koštati...
Čitanje članka: < 1 min
Yugo je jedan od onih automobila koje je teško promatrati samo kroz tehničke podatke. Za jedne je bio simbol dostupne mobilnosti i prve motorizacije, za druge predmet šala, a za treće nostalgični podsjetnik na vrijeme kada je automobil mogao biti jednostavan, malen i jeftin. Upravo zato svaka najava njegova povratka izaziva veliku pažnju, iako i najnoviji, najkonkretniji projekt još uvijek ima više otvorenih pitanja nego čvrstih odgovora, piše Autostart.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+