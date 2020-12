Požari zbog akumulatora nisu rijetki, oprez prilikom punjenja

Struja iz 12V akumulatora vas ne može ubiti, zbog toga mnogi akumulatore smatraju bezopasnima, no oni mogu biti itekako opasni. Pogotovo tijekom punjenja

<p>Otkad su električni automobili počeli dolaziti na ceste mnogo se priča o opasnosti od požara na baterijama, odnosno njihovoj zapaljivosti zbog pregrijavanja ili uslijed udarca. No mnogi zaboravljaju da i svi klasični automobili u sebi imaju baterije koje također predstavljaju opasnost. Pogotovo prilikom punjenja. U Kutini je tako ovog tjedna zbog akumulatora izbio požar koji je za sobom ostavio teške posljedice. </p><p>U garaži 67-godišnjakinje uslijed kvara akumulatora prilikom punjenja došlo je do požara na osobnom vozilu.Vatra se proširila na unutrašnjost garaže i na osobno vozilo te na ostale predmete koji su se nalazili u garaži. Prilikom pokušaja gašenja požara lakše je ozlijeđen 74-godišnjak, a ukupna materijalna šteta nastala u ovom požaru procjenjuje se na oko 225.000 kuna izvijestili su iz PU sisačko moslavačke.</p><p>Ovakvi događaji nisu rijetki, posebice zimi kad akumulatori zbog niskih temperatura gube na kapacitetu i snazi te se mogu brže isprazniti. Ako su stariji i pred krajem svog 'životnog vijeka' akumulatori će se isprazniti ako automobil stoji samo dan, dva. No to ne znači da su akumulatori odmah za smeće. Moguće ih je ponovo napuniti, a mnogi u svojim domovima i garažama danas imaju uređaje za punjenje akumulatora. </p><p>Struja iz 12V akumulatora vas ne može ubiti ili ozlijediti. Zbog toga mnogi akumulatore smatraju bezopasnima, no oni mogu biti itekako opasni. Posebno prilikom punjenja treba biti vrlo oprezan i slijediti neka osnovna pravila kako ne bi došlo do požara: </p><p><strong>Izvadite akumulator iz auta</strong></p><p>Namjeravate li puniti akumulator obavezno ga izvadite iz automobila. Akumulator se nikada ne smije puniti dok je u automobilu, čak i kad su kablovi odspojeni s njega. Tijekom punjenja može doći do iskrenja i požara automobila. </p><p><strong>Oprez s metalom </strong></p><p>Nikad ne stavljajte metalne predmete na akumulator dok se on puni. Dođe li tijekom punjenja do kontakta između metala i plusa ili minusa na akumulatoru može doći do kratkog spoja i eksplozije akumulatora. </p><p><strong>Dalje od vatre</strong></p><p>Uvijek držite akumulator udaljen od otvorenog plamena i mogućih izvora iskrenja. </p><p><strong>Otvorite čepove</strong></p><p>Velika većina akumulatora danas je zatvorenog tipa, no u nekim autima su još uvijek akumulatori otvorenog tipa s čepovima. Prilikom punjenja takvih akumulatora potrebno je otvoriti čepove. Oprez, na nekim akumulatorima su čepovi skriveni poklopcem, pa obavezno prije punjenja dobro provjerite je li vaš akumulator otvorenog ili zatvorenog tipa. </p><p><strong>Koristite odgovarajući punjač</strong></p><p>Stariji punjači mogu oštetiti moderne akumulatore zatvorenog tipa. Koristite moderne, novije punjače kod kojih se struja punjenja automatski prilagođava akumulatoru. </p><p><strong>Pazite na spojeve</strong> </p><p>Ovjerite se da su spojevi punjača i akumulatora ('kleme') dobro povezani kako tijekom punjenja ne bi otpali s akumulatora. Tako može doći do kratkog spoja, eksplozije akumulatora ili zapanjenja kabla. </p><p><strong>Uredno i pod nadzorom</strong></p><p>Mjesto gdje punite akumulator treba biti uredno i po mogućnosti bez zapaljivih materijala poput tkanina, papira, drva i zapaljivih tekućina u blizini. Neuredni radni stol vrlo je loše mjesto za punjenje akumulatora, idealno bi bilo staviti ga na betonski pod bez drugih predmeta u blizini. Tako se u slučaju iskrenja, eksplozije ili zapaljenja minimiziraju izgledi za požar. Punjenje traje dugo pa bi to bilo teško izvedivo no idealno bi bilo da je akumulator čitavo vrijeme dok se puni pod nadzorom. </p><p><strong>Oprez kod montaže </strong></p><p>Da ne bi došlo do iskrenja pri ugradnji akumulatora u vozilo uvijek najprije spojite pozitivan pol (plus). kad skidate akumulator iz auta postupite suprotno. Prvo odspojite minus, pa onda plus. </p><p> </p><p> </p>