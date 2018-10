Pravi radni stroj: CAT S61 ima nove alate i građen je kao tenk

Caterpillar je godinama poznat po radnim strojevima, no posljednjih nekoliko godina i po odličnim iznimno izdržljivim telefonima. Takav je i CAT S61, njihov najnoviji top model. I u startu treba reći da to nije telefon za svakog. Ovo je pravi radni stroj, tenk među mobitelima i telefon za posebne zadatke, a ne za naslikavanje selfija.

S61 slijedi recept koji su usavršili u Bullittu, tvrtki koja stoji iza telefona s imenom CAT, a najnoviji model nudi niz poboljšanja u odnosu na prethodnika i još dorađeniji dizajn. I dalje tu dominira 'kvrga' na vrhu telefona koja jasno pokazuje da se tu skriva FLIR kamera te CAT-ov logo s prednje strane. Kućište s aluminijskim okvirom jasno vam daje do znanja da je čvrsto, što ćete osjetiti i na masi telefona.

Dok uobičajeni telefoni slijede trend sve većih 18:9 ekrana koji se protežu na rubove uređaja, CAT se drži dijagonale od 5,2 inča i Full HD rezolucije. Ispod ekrana su tri navigacijske tipke što je još jedan sve rjeđi detalj na telefonima, ali ovdje ima smisla - osobito ako radite s rukavicama ili prljavim rukama. Naravno cijeli ekran je zaštićen Gorilla Glass staklom. Kako se radi o IPS LCD ekranu, a mnogima koji će koristiti ovaj telefon često će biti vani, dobar savjet bio bi da isključite automatsku razinu osvjetljavanja i tada pojačate svjetlost kako bi bolje vidjeli što prikazuje ekran.

USB-C utor na dnu zaštićen je poklopcem, a tipke na rubu su nazubljene kako bi ih lakše koristili. Tu je opet i dodatna tipka koju možete posebno programirati, a iznad nje je poklopac koji krije SIM i microSD kartice, dok je na vrhu i utor za slušalice koji je također zaštićen poklopcem.

Sve je to zaštićeno kućištem koje može izdržati pad sa 1,8 metara, a izdržat će i do sat vremena na dubini od 3 metra te je zaštićen od mlazova vode. To znači da ga bez većeg straha možete koristiti u prašnjavim i prljavim uvjetima ili blizu vode.

Dobio je nove alate

Što se hardvera tiče, tu je Snapdragon 630 (osam jezgri 2,2 GHz - Cortex A54) i 4 GB radne te 64 GB interne memorije. S obzirom na cijenu, očekivali bi i snažniji procesor, međutim telefon je tijekom nekoliko dana radio prilično glatko, a igranje PUBG-a ili vožnja Asphalta na njemu nema smisla jer tome i ne služi.

Još je lani CAT oduševio integriranjem Flir kamere koja telefonu omogućuje da gledamo na svijet kao Predator, no termalna kamera imala je niz praktičnih primjena u raznim poslovima, ali i za akcije spašavanja. Međutim bila je limitirana na VGA rezoluciju, dok sada sama FLIR kamera snima u 720p. No kamera sada može vidjeti i predmete u rasponu od minus 20 do 40 Celzija. Dok je igranje s različitim modovima i načinima prikaza podataka, poput najhladnije ili najtoplije zone u sceni, iznimno zabavno, ovo će omogućiti CAT-ovu telefonu da bude koristan za još veći broj različitih zanimanja. Tijekom lansiranja telefona u Hrvatskoj, mogli smo vidjeti da radnici Zoološkog vrta u Zagrebu koriste telefon kako bi vidjeli temperaturu gmazova i kakva je temperatura u različitim nastambama. No, tu je i cijeli niz primjena u raznim instalaterskim zanimanjima i vjerojatno cijeli niz novih primjena koje tek trebaju otkriti.

Ovogodišnjem modelu dodali su i laserski daljinomjer. Možete ga jednostavno kalibrirati prema poznatim mjerama, poput stola, a potom će vam moći poslužiti u radovima i brzim procjenama. Novi alat je i VOC senzor koji mjeri kvalitetu zraka, odnosno opasnih čestica poput boja, otapala, sredstava za čišćenje, pa bi vas mogao upozoriti da prozračite prostoriju. Tu možete vidjeti i temperaturu i vlažnost zraka.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Što se standardne kamere tiče, straga se nalazi ona od 16 megapiksela koja će snimati 4K video na 30 fps. Prednja snima fotografije od 8 megapiksela.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Telefon je opremljen baterijom od 4500 mAh i odlična je stvar kad moraš svaki drugi dan misliti na punjenje telefona, a kako podržava Quick Charge 3.0 punjenje je relativno brzo.