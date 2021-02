Ono što je Golf za Volkswagen C-klasa je za Mercedes. Unatoč rastu prodaje SUV-ova kojima ponuda Mercedesa sada obiluje, C-klasa je i dalje najprodavaniji model proizvođača sa zvijezdom. Za primjer, prošla generacija modela prodana je od 2014. godine u čak 2,5 milijuna primjeraka.

Nova generacija C-klase izgleda baš onako kako je većina očekivala. Iako je cijeli auto potpuno promijenjen sprijeda se ne razlikuje previše od prethodne generacije C-klase. Ustaljeni dizajnerski recept na kojem je izrađena čitava paleta novih modela Mercedesa uspješno je primijenjen i ovdje.

Straga je pak primijenjen recept s redizajnirane E-klase i C-klasa je sada dobila izdužena svjetla čime čitav stražnji dio izgleda agresivnije. Sve ovo logičan je potez kod auta koji se savršeno dobro prodaje. Nema dizajnerske revolucije, dopuštena je samo evolucija.

No u tehničkom pogledu C-klasa je ipak revolucionarna u odnosu na prethodni model. Napravljena je na modificiranoj platformi nove S-klase i preuzela je mnoge tehnologije od nje. Također, ponuda motora je drastično promijenjena ništa veće od 4 cilindra više ne ide ispod poklopca motora C-klase. C-klasa je i osjetno narasla u pogledu vanjskih dimenzija i ponude prostora u unutrašnjosti.

Nova C-klasa je u dužinu narasla šest, u širinu 1 centimetar, dok je međuosovinski razmak 3 cm veći. Sve to rezultira s više mjesta u unutrašnjosti, kako za noge straga tako i za ramena na prednjoj i stražnjoj klupi. Povećan je i obujam prtljažnika kod karavana za 30 litara, dok je kod limuzine on ostao približno isti.

Dizajn unutrašnjosti je, za razliku od onog vanjskog, potpuno promijenjen. Prvo što upada u oči je veliki okomito postavljen središnji zaslon po uzoru na S-klasu. Novi su i digitalni instrumenti, upravljač, a otvori za ventilaciju sada više nisu okrugli već su ovalni. Digitalni instrumenti nude se s dijagonalama 10,25 ili 12,3 inča, dok dodirni zaslon može imati 9,5 ili 11,9 inča. C-klasa je, kao i S-klasa, dobila i drugu generaciju MBUX sustava.

Kao što smo već rekli, u novoj C-klasi će se ugrađivati isključivo četverocilindrični motori. To vrijedi i za AMG C63 verziju u kojoj će moćni V8 zamijeniti hibridni četverocilindraš. No on stiže tek kasnije, a na početku prodaje će se nuditi tri benzinca i dva dizela. Svi oni imaju mild hybrid tehnologiju od 48 V i dodatnu električnu snagu. Tako Mercedes snagu osnovnog C 180 deklarira kao 170 + 20 KS. C 200 ima 204 + 20 KS, a C 300 258 + 20 KS. Prva dva benzinca imaju obujam 1,5 litara, a najsnažniji dvije litre. Dizelski motori od dvije litre obujma imaju 200 + 20 (C 220d) i 265 + 20 KS (C 300d).

Vrlo zanimljivi su plug-in hibridni pogoni. Oni bi trebali imati električni doseg od vrlo iskoristivih 100 kilometara, a time bi postali jedinstveni rekorderi klase. Baterija ovih modela moći će se uz brzo punjenje (dodatna oprema) napuniti za samo pola sata. Svi detalji o plug-in hibridnim pogonima još se ne znaju, no električni motor će razvijati 129 KS, a njega će vjerojatno upariti s benzincem od najmanje 200 KS. Vjeruje se da će se nuditi i dizelski plug-in hibrid kao kod E-klase.

Nova C-klasa nudi i više uživanja u vožnji. Po prvi puta u ovom modelu možemo naći upravljanje stražnjim kotačima. Oni se mogu zakrenuti do 2,5 stupnjeva što doprinosi dobrim voznim osobinama ali i manjem krugu okretanja (manji je 43 cm).

Novu C-klasu može se kupiti, odnosno naručiti od 30. ožujka, a prvi primjerci u hrvatske salone dolaze tijekom svibnja. Kasnije ovwe godine očekuje se predstavljanje plug-in hibridnih varijanti i AMG modela te još nekih drugih motorizacija. Cijene se još ne znaju.