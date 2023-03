Preklopna vizija budućnosti: Isprobali smo Asus OLED Fold

Preklopni ekrani više nisu tolika novost, no čak i među telefonima oni su prilično rijetka pojava, a s obzirom da se Asus, nakon Lenova, odlučio na razvoj laptopa s preklopnim ekranom, jasno je čuđenje mnogih kad prvi put vide ovakav prijenosnik. Ime mu nije jednostavno, ali Zenbook 17 Fold OLED je impresivna pojava koja u svom imenu pokušava sažeti najvažnije što on jest. Prijenosnik sa 17-inčnim savitljivim OLED ekranom koji nam pokazuje jednu moguću budućnost kućnih računala.

Multipraktični prijenosnici nisu tolika novost, viđali smo ranije razne laptope s ekranima osjetljivim na dodir kojima se mogu ekrani rotirati ili preklopiti iza tipkovnice, pa i na ovogodišnjem Mobile World Congressu smo imali jako zanimljiv Lenovo prijenosnik s dva spojena ekrana. No ovo je nešto drugačije. Potpuno nova kategorija prijenosnih uređaja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U osnovi imate divovski tablet od 17 inča s Windowsima 11 i pripadajućom tipkovnicom koji funkcionira kao i većina all-in-one desktop računala, poput iMaca ili Microsoft Surface Studija. Ekran na svojoj poleđini ima ‘nogicu’ koja se može izvući kako bi stajao uspravno na stolu, a vi možete iskoristiti sve blagodati kvadrature ovog ekrana i lakoćom pisati tekst ili pratiti neki video na YouTubeu u prozoru podignutom pored ili se igrati. U svakom slučaju, površine ima jako puno. Odlično, ako ćete neko dulje vrijeme raditi na njemu na jednom mjestu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kad mu sklopite ‘nogu’ i ako ne želite koristiti tipkovnicu, Fold se može ponašati kao i svaki tablet, samo s ekranom od 17 inča. Ako baš želite, možete ga ponijeti u krevet kako bi gledali epizodu serije ii neki film. No, sa 17-inčnim tabletom nije baš lako baratati i manevrirati, ali eto, nije isključeno.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

No, ako odlučite koristiti Fold kao ‘običan’ laptop, on se pretvara u prijenosnik s 12,5-inčnim ekranom. Kao takav pogodan je za rad u raznim skučenim varijantama ili kafiću, ako ste hrabri riskirati kavu koju netko može slučajno zaliti po ovom skupom stroju.. A čak i tu imate razne opcije, pa možete koristiti samo ekran. Tad na njegovom donjem dijelu možete tipkati po virtualnoj tipkovnici koja će se tu prikazati. Ili možete preko donjeg dijela ekrana položiti fizičku Bluetooth tipkovnicu koja dolazi s uređajem i magnetno se spaja. Tada vam se Start linija pomiče iznad te tipkovnice i imate naoko standardno Windows okruženje normalnog malog laptopa.

Sama tipkovnica spaja se preko Bluetootha i odlično je dizajnirana za tako kompaktne dimenzije, ali prilično je ‘svojeglava’ u radu. Često je znala izgubiti vezu kad bi se računalo podiglo, a kod paljenja ne bi registrirao da tipkovnice nema pa je polovica ekrana znala ostati isključena, ili obrnuto. Tipkovnica ima USB-C utor za punjenje, no prilično je čudna odluka da na laptopu ovakve cijene nisu stavili tipkovnicu koja se sama puni kad god je spojena. Rješenje je to koje imaju i puno jeftiniji tableti, poput Huaweijeva Mate Pada.

Spreman za povezivanje

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Fold na bočnim stranama ima dva Thunderbolt 4 porta pa možete vrlo lagano uključiti raznu periferiju ili kabel za punjenje. Odlično dizajnersko rješenje kod Folda je što se ekran može sklopiti zajedno s tipkovnicom i tako tvore jednu kompaktnu cjelinu bez previše slobodnog prostora u koji se nešto može zavući i eventualno oštetiti ekran dok nosite laptop. Kako bi to dodatno spriječili, Asus isporučuje Fold zajedno s kožnom torbicom.

Iako Asus daje cijeli niz upozorenja na pravilno korištenje ekrana i samog laptopa, nakon desetak dana, dojam je da je kvaliteta izrade prilično dobra i samo kućište i ekran djeluju prilično izdržljivo.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ekran je pak jedan od najvećih aduta prijenosnika. Kao što mu ime govori, radi se o OLED panelu rezolucije 2560x1920 piksela koji pruža impresivne boje s fantastičnim prikazom crne. Vizualni dojam kvari debeli obrub oko ekrana, ali on je tu kako bi ga zaštitio kod savijanja. Uz to, zaštitni sloj na ekranu je takav da baš svaki dodir ostaje vidljiv i nakon nekog vremena cijeli ekran je prepun otisaka. Dojam odličnog ekrana podižu fantastični zvučnici, a radi se o quad stero zvučnicima s Dolby Atmos podrškom uz potpis Harman Kardona. Glazba i filmovi zvuče bogato, s prilično jakim basom i sve u svemu, pravi je gušt na ovako velikom ekranu gledati filmove.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Iznad ekrana nalazi se kamera od 5 megapiksela, koju možete koristiti za video pozive, ali i za prijavu u računalo čim se pojavite pred računalom. Fold se može automatski zaključati kad se udaljite od ekrana i otključati kad vas registrira, no IR senzori nisu radili savršeno u svim uvjetima. Ponekad je bilo potrebno doslovno se unijeti u kameru, a cijela stvar generalno je dizajnirana za ‘laptop’ način rada. Naime, kad ga postavite kao ‘stolno’ računalo s rasklopljenim ekranom, onda su te kamere bočno i prilično je nespretno što morate okretati glavu da bi pogodili kameru.

Sve to pogoni Intelov i7-1250U, zajedno sa 16GB RAM-a i 1 TB prostora, što znači da je za neki svakodnevni rad to prilično brzo. Surfanje, streaming, tipkanje… sve to ovaj laptop bez poteškoća može obaviti. Opremljen je Iris Xe integriranom grafikom pa se na njemu možete i igrati, ali treba imati razumna očekivanja od onog što ta grafička kartica može isporučiti, a to nisu igre s ultra razinom detalja. Fold ima brzo 65W punjenje te bateriju od 75Wh, koja bi prema Asusovim navodima trebala izdržati 9 do 10 sati reprodukcije videa (offline). No kad se bacite na rad i surfanje, to se drastično smanjuje, ali zahvaljujući brzom punjenju, preko bilo kojeg USB-C utora, prilično brzo ćete biti nazad na 100 posto.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Savitljiva budućnost

Nakon nekoliko dana korištenja, Fold je pokazao kako bi mogla izgledati budućnost kućnih računala, s jednim uređajem koji se glatko može transformirati u nešto sasvim treće, ovisno o našim potrebama i omogućiti da imamo veliki desktop, gdje god nam to treba. No visoka cijena (oko 4000 eura) još će neko vrijeme to ograničiti samo na entuzijaste jako dubokih džepova. Dizajnere i inženjere čeka dosta posla kako bi ‘stesali’ dimenzije i masu u nešto puno privlačnije, ali i dostupnije, uz hardver koji će biti najsnažniji koji se može upakirati u takve gabarite. Slično smo gledali i na preklopne telefone prije nekoliko godina, koji sada polako ulaze u mainstream, pa je sasvim realno očekivati da bi se to moglo dogoditi i sa prijenosnicima