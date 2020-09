Preklopni Galaxy Z Fold 2 košta 15.499 kuna, ali uz stari telefon možete proći i 3000 kn jeftinije

Samsung je najavio još jedan preklopni telefon na kojem su unaprijedili ekran i sustav zatvaranja, ali i nakrcali ga gomilom moćnog hardvera i 5G podrškom

<p>Samsung je u ponedjeljak otkrio detalje novog preklopnog Galaxy Z Fold 2 telefona koji će biti najskuplji Galaxy kad krene u prodaju 18. rujna, a cijena će mu biti čak 15.500 kuna. </p><p>Korejski div već je krenuo s predbilježbama za novi telefon, a tko ga planira kupiti, može uštedjeti i <a href="https://www.samsung.com/hr/offer/trade-in-fold2/">kroz program dostave rabljenog</a> telefona ili otkupa i to do 3000 kuna.</p><p>Telefon su najavili još u kolovozu, a radi se o novoj generaciji Samsungova preklopnog dizajna u kojem slijede filozofiju da se ekran rastvara kao knjiga te je zaštićen kućištem uređaja. Dijagonala tog ekrana je sada 7,6 inča, a narastao je i vanjski ekran i to na 6,2 inča.</p><p>U Samsungu ističu da su slušali informacije korisnika i ovaj vanjski ekran bio je jedna od stvari na kojoj su očito puno poradili jer je na prethodniku taj ekran bio puno manji i nepraktičan. S unutarnje strane veliki rasklopivi ekran od 7,6 inča ima i 120 Hz osvježenje što će doći do izražaja kod igara. Uz ultra tanko staklo koje štiti glavni ekran, Fold 2 je dobio i novu šarku s kvalitetnijim mehanizmom nego na malom preklopnom Flipu. </p><p>Što se produktivnosti tiče, ovo bi trebao biti pravi radni stroj na kojem ćete moći istovremeno imati više pokrenutih aplikacija, a brojne imaju i optimizirani prikaz za ovakav uređaj. Među njima tu su Spotify, YouTube ili Gmail. </p><p>Što se kamera tiče, Fold 2 ih ima pet i to dvije selfie kamere, jedna na unutarnjem ekranu, a druga je na vanjskom ekranu i istih su specifikacija - 10 mpx, f/2,2. </p><p>Sa stražnje strane je trostruki sustav kamera od 12 megapiksela, širokokutna s f/1,8 otvorom blende, telefoto kamera s f/2,4 otvorom blende i dvostrukom optičkom stabilizacijom te ultra-širokokutna kamera sa kutom od 123 stupnja i f/2,2 otvorom blende. Dok S20 i Note 20 snimaju 8K video, ovdje to nije podržano.</p><p>Naravno tu je 7nm procesor s 8 jezgri, 12 GB RAM-a i 256 GB memorije. Kapacitet baterije je 4500 mAh, a podržava i brzo bežično punjenje.</p>