Prema ISS-u poslali raketu, nosi četiri tone opreme i hrane

U subotu je lansirana raketa američke svemirske kompanije Northrop Grumman koja prenosi tisuće kilograma opreme i zaliha astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS).

This morning, flight controllers in Houston monitored the launch of @northropgrumman's Cygnus spacecraft to the International @Space_Station. 🚀 Cygnus will arrive Monday, November 4 with over 8,200 lbs of cargo for the orbiting laboratory and its crew. https://t.co/QL5xYuDMyu pic.twitter.com/GusXztWhk4