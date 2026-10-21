ROCKSTAR PREUZEO MIAMI Prepoznajete li ih sve? Satirične GTA firme na ulicama Miamija

Manje od mjesec dana prije izlaska GTA 6, Rockstar je u miamijskoj četvrti Wynwood na uličnim oglasnim pločama postavio reklame fiktivnih brendova iz igre. Međutim, iako fiktivni, većina brendova predstavlja parodiju stvarnih tvrtki. Radi se o dijelu masivne marketinške kampanje kojom Rockstar doslovno preuzima Miami - grad koji je poslužio kao inspiracija za Vice City. Oglasi izgledaju uvjerljivo i prolaznici ih često ne prepoznaju kao promociju videoigre, što je i bila namjera. Svaki od brendova ima svoju povijest unutar GTA svemira - neki se pojavljuju u serijalu već desetljećima, a sada dobivaju novi život u Vice Cityju. Fotografije su ubrzo procurile na društvenim mrežama gdje su fanovi s oduševljenjem prepoznavali poznate nazive.

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