Prevelik i prežestok: The Rock ne stane u Porsche Taycan

Popularni i ogromni glumac Dwayne Johnson (1,95 m, 120 kg) trebao je snimati scenu u novom Porsche Taycanu međutim nije uspio ući u automobil i filmska ekipa morala je improvizirati

<p>Jedna od najvećih zvijezda akcijskih filmova, Dwayne Johnson poznatiji kao The Rock (stijena) na svom je Instagram profilu opisao nezgodu koja mu se ovih dana dogodila na snimanju najnovijeg filma Red Notice.</p><p>Zvijezda franšize Brzi i žestoki i brojnih drugih uspješnih filmova koji je visok 195 centimetara, a težak oko 120 kilograma trebao je snimati akciju potjere automobilima. Nabildani The Rock trebao je voziti Porsche Taycan no to se nije dogodilo. Naime, nakon što je sve bilo spremno za snimanje Dwayne Johnson je shvatio da je jednostavno prevelik da bi stao u Taycana.</p><p>Snimanje scene se pripremalo mjesecima, od odabira i zakupa lokacije do kupovine novog Porschea da bi sve zapelo na "sitnom tehničkom problemu". Visina slavnog glumca nije bila problem već on zbog širine svojih ramena i leđa nije mogao ući na vozačko sjedalo.</p><p>Cijeli događaj detaljno je opisao glumac na svom Instagram profilu. Napisao je da to samo još jedan sportski auto u koji on ne stane. Dodao je da su svi umrli od smijeha zbog situacije te da su morali promijeniti čitavu scenu kako snimanje ne bi propalo. </p><p>Red Notice je film koji bi trebao izaći iduće godine i koji od početka kasni sa snimanjem zbog pandemije korona virusa. Riječ je o akcijskom filmu u kojem pored The Rocka glume Ryan Reynolds i Gal Gadot. Film je s budžetom od 188 milijuna dolara jedan od najskupljih proizvoda Netflixa u povijesti. </p><p>Unatoč svojim "povećim dimenzijama" Johnson privatno ima nekoliko hiperautomobila u koje, za razliku od Taycana stane. Tajna je u tome da njegovi ultrabrzi Pagani Huayra, Ferrari LaFerrari i Ford GT imaju krilna vrata kroz koje zvijezda s impresivnim mišićima može lakše ući. Vozi još Ford F-150, Rolls Royce Wraith, Ford Mustang...</p>