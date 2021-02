Jedno od najvećih studentskih natjecanja L'Oréal Brandstorm okupit će 29. godinu zaredom studente iz cijeloga svijeta te ih ujediniti u kreativnom izazovu. Natjecatelji će imati priliku osmisliti iskustvo kupovine kozmetičkih proizvoda kroz zabavu (Invent the Beauty Shopping Experience through Entertainment). Za vrijeme natjecanja, studenti će imati priliku pobliže se upoznati sa svijetom maloprodaje i e-trgovine uz mentorstvo L'Oréalovih digitalnih stručnjaka. Na Brandstorm se mogu prijaviti i svi hrvatski studenti, a online prijave za natjecanje otvorene su do 12. ožujka 2021.

Svi zainteresirani studenti mogu se prijaviti na natjecanje u timovima koji se sastoje od tri osobe. Nakon osmišljavanja projektne ideje, timovi imaju mogućnost ući u odabir za nacionalno finale. Pobjednički tim nacionalnog finala sudjelovat će na internacionalnom polufinalu na kojem se odabire 10 timova, koji će sudjelovati na svjetskom natjecanju u Parizu.

- U L’Oréalu čvrsto vjerujemo da svijet pripada mladima. U vrijeme ekonomske nesigurnosti koje je donijela pandemija koronavirusa, naša kompanija je više nego ikada posvećena pružanju podrške mladim ljudima na početku njihovih profesionalnih života. Želimo im omogućiti profesionalno iskustvo koje će im pružiti prilike za daljnji razvoj i razvitak - rekao je Jean-Claude Le Grand, izvršni potpredsjednik za ljudske odnose u L’Oréalu.

Ovogodišnje izdanje najvećeg natjecanja u inovacijama posebice je usmjereno na digitalizaciju, a L'Oréalovi stručnjaci bit će mentori natjecateljima. Na taj način će studenti imati priliku raditi sa profesionalcima s dugogodišnjim iskustvom u svijetu maloprodaje i e-trgovine, što će im dodatno obogatiti cijelo iskustvo sudjelovanja. Uz to, ove godine prvi put studenti mogu birati kategorije unutar glavne teme, a to su #1 osmišljavanje novih proizvoda i usluga, #2 osmišljavanje novih poslovnih modela te #3 osmišljavanje novih iskustva nadahnutih trendom zabave.

Finalisti ovogodišnjeg Brandstorma imat će priliku predstaviti svoje projekte internacionalnom žiriju, ujedno i izvršnom odboru L’Oréala kojeg čine Barbara Lavernos, izvršna potpredsjednica i direktorica za tehnologiju i operacije, Lubomira Rochet, glavna direktorica za digitalne tehnologije i Jean-Claude Le Grand, izvršni potpredsjednik ljudskih resursa.

Pobjednički tim osvojit će glavnu nagradu L’Oréal Intrapreneurship Award te u najvećem svjetskom startup kampusu - Station F – u Parizu razvijati svoju ideju i projekt. Uz to, na raspolaganju će im biti digitalni stručnjaci i vanjski suradnici L’Oréala, uključujući i tim Modifacea, globalnog lidera u AR-u i AI-u u industriji ljepote, kako bi im pružili smjernice i podršku pri realizaciji projekta.

- Pozivamo sve studente da se pridruže svjetskom studentskom natjecanju Brandstorm 2021. Dodatan cilj ovogodišnjeg natjecanja je stvoriti snažniju poveznicu između mlađih generacija i poslovnog svijeta, ohrabrujući studente da budu kreativni i istraže svoje poduzetničke vještine i mogućnosti, ali i da se nauče timskoj igri - zaključila je Lubomira Rochet, L'Oréalova glavna direktorica za digitalne tehnologije.

Prošlogodišnje izdanje Brandstorma okupilo je gotovo 50.000 sudionika iz 65 zemalja svijeta, a čak 99,5% sudionika izjavilo je da bi svima preporučili sudjelovanje na ovom natjecanju. U posljednjih nekoliko godina, Brandstorm je od marketinškog natjecanja prerastao u svojevrstan izazov koji remeti tehnološku industriju.

KLJUČNI DATUMI:

· 12. ožujka 2021. – finalni rok za prijavu na natjecanje

· 19. ožujka 2021. – rok za predaju projektne ideje

· travanj 2021. - nacionalno finale

· 15. svibnja 2021. - internacionalno polufinale natjecanja

· lipanj 2021. – svjetsko finale natjecanja u Parizu