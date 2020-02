Prikaz potencijalih napredaka na tržištu rada

Svjetsko, ali i hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz velike promjene zbog četvrte industrijske revolucije koja u potpunosti mijenja ukupne potrebe tržišta rada. Proces pomoću kojega se poslodavci mogu prilagoditi novim potrebama brzorastućeg tržišta je digitalna transformacija. Nadolazeća konferencija HUP-ICT Udruge, Digitalna (R)evolucija 3.0, intenzivno se bavi ovom temom te kroz svoj program nastoji osvijestiti javnost i prenijeti poruku o važnosti digitalne transformacije poslovanja. Konferencija se održava 5. veljače u zagrebačkoj Laubi i okupit će veliki broj stratega i kreatora digitalne ekonomije, menadžera i poduzetnika kojima će to biti izvrsna prilika za razmjenu znanja, iskustva i kvalitetan networking. A ususret konferenciji razgovarali smo s Davorom Majetićem, glavnim direktorom Hrvatske udruge poslodavaca, koji je na jednostavan način objasnio kako se možemo prilagoditi potrebama novog tržišta i pridružiti digitalnoj transformaciji.



Koliko je četvrta industrijska revolucija promijenila tržište rada?



Četvrta industrija revolucija, jednako kao i sve prošle, u potpunosti mijenja tržište rada. No, ovdje se ne radi samo o intenzivnoj digitalnoj transformaciji poslovanja već o digitalnoj transformaciji svih aspekata naših života. Tehnologije koje su danas dio industrijske revolucije, poput umjetne inteligencije, robotike i automatizacije procesa, mnogo su dostupnije i jeftinije. Opće znanje i sveprisutna upotreba prije svega pametnih telefona, računala, te neprestana povezanost na internet stvorile su sve pretpostavke za brzu i globalnu primjenu, i korištenje potpuno novih usluga i proizvoda (društvene mreže, google, uber...). Upravo to su razlozi kako digitalna revolucija čini promjene u našim životima, i privatno i poslovno toliko intenzivno i gotovo radikalno. Mijenja se način učinkovitog poslovanja, potrebe i želje korisnika, ali i zaposlenika te se u skladu s tim trebaju mijenjati, odnosno, digitalno transformirati tvrtke za što je potrebna potpora gradskih i državnih vlasti uz prilagodbu Zakona o radu.



Na koji način mogu pomoći izmjene Zakona o radu?



Jedno od područja na kojima je jasno vidljiv prostor za napredak, upravo zahvaljujući novim tehnologijama, je rad od kuće, odnosno na različitim lokacijama, koji u današnje doba postaje sve poželjniji od strane radnika zbog fleksibilnosti, slobode i produktivnosti koju donosi. Jedna od važnijih koristi od ovakvog načina rada je i da je to i važna demokrafska mjera koja obiteljma s malom djecom omogućava potrebnu fleksibilost i organizaciju života, što će posljedično ohrabriti mnoge obitelji da planiraju prinove, jer mala djeca ne smiju biti nikakva zapreka u planovima i karijerama roditelja, što je danas nažalost slučaj, naročito majkama. Već postoje tvrtke koje potiču takav model rada, no to nije jednostavno zbog zastarjelih odredbi zakona koji takav način rada ne prepoznaju i stvaraju velike birokratske i tehničke zapreke normalnoj provedbi rada od kuće.. To je samo jedan od mnogo očitih primjera, koji na vrlo plastičan način ukazuju na nužne i, ja bih rekao hitne, promjene tržišta rada, odnosno Zakona koji to reguliraju, a koje će biti u skladu i duhu novih industrijskih odosa definiranih digitalnim tehnologijama.



U digitaliziranom dobu svjedoci smo promjenama životnog stila i to je sigurno jedan od faktora koji je utjecao na očekivanja radnika odnosno talenata na tržištu. Kako se tvrtke mogu uskladiti s novim očekivanjima digitalnih generacija?

Tvrtke se danas moraju kontinuirano mijenjati da bi preživjele i bile uspješne. Nova digitalna revolucija čini potrebu za takvom prilagodbom bržom i velikom. I tu je situacija prilično jednostavna. Ako se vi ne promijenite, a vaša konkurencija bude, izgubit ćete prvo svoje korisnike, nećete dobivati nove i vaša tvrtka ulazi u probleme.

Posljedinčno tome, takve problematične tvrtke, bez perspektive da budu konkurentne, a posljedično tome i uspješne, teško mogu privući talentirane i vješte ljude. A vješti i talentirani ljudi su osnova uspjeha svake tvrtke. Stoga je sigurno da svaka tvrtka koja je krenula ili koja će prije krenuti u digitalnu transformaciju, može ispuniti očekivanja i zahtjeve digitalne generacije talenata na tržištu rada.



Kako uopće osvijestiti javnost o potrebi za digitalnom transformacijom?



Edukacija, edukacija, informiranje, osvještavanje. Jedan od načina je definitivno kontinuirano održavanje dijaloga o digitalnoj transformaciji i upravo to želimo postići kroz konferenciju Digitalna (R)evolucija 3.0. Konferencija je otvorena za sve sudionike gospodarskog života zemlje i kroz njen program želimo osvijestiti javnost o svim prilikama i prednostima digitalne transformacije. Kao što sam rekao, one tvrtke koje ovo ne shvate ozbiljno ili ne čuju imat će velikih problema i izazova preživjeti jer će njihova digitalno prilagođena konkurencija biti bolja, efikasnija, konkurentnija, odnosno uspješnija, jer će zahvaljujući novim tehnologijam jednostavno raditi bolje po svim aspektima poslovanja. Digitalizacija nije pomodarski trend ili neki pokret. Digitalizacija je neupitna nužnost.



Što biste savjetovali tvrtkama i poduzetnicima? Kako započeti digitalnu transformaciju?

Poslodavci, otvorite oči i uši, informirajte se, shvatite i prepoznajte gdje je prilika vaše tvrtke i vašeg industrijskog sektora u korištenju novih tehnologija i shodno tome promjeni vašeg načina rada. I napominjem, nisu to nikakvi svemirski programi i velika znanost. To su vrlo često vrlo jednostavne promjene koje svaki poslodavac u svom poslovanju najbolje vidi i zna. Malo treba znanja i pomoći gledati u pravom smjeru i razumjeti odakle sve može doći konkurencija i promjena koja može dramatično promjeniti sve. Mi u HUP-u radimo na osvještavanju, edukaciji i informiranju poduzetnika. I sudjelovanje na ovakvim konferencijama može biti jedan mali, ali zaista važan korak u svemu tome.