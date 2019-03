Pripazite na ovih pet stvari i proljetna vožnja bit će ugodnija

Nakon duge zime vlasnici često ne provjere svoje automobile i nastave bezbrižno voziti. To ne mora nužno biti pogreška, no ako u proljeće vrlo jednostavno i kratko provjerite automobil mogućnost nenadanih loših situacija (kvarova) drastično se smanjuje. Dovoljno je prionuti cjelovitoj vizualnoj kontroli, od branika, blatobrana i pragova do motora. Vrlo je važno provjeriti stanje automobila i otkloniti moguće uzročnike troška te se osigurati da vozilo lijepo 'prede' početkom toplijega vremena, piše Auto start.

Pranje i poliranje

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dobro pranje najvažnija je stavka s ovoga popisa. Tijekom zimskih mjeseci na i s donje strane automobila prikupe se naslage prljavštine koja se tijekom mjeseci nakupi na prljavoj cesti. Ne zaboravimo sol koju se zimi posipa po cestama radi smanjenja mogućnosti pojave leda. Uz debele naslage masnoće i prljavštine ta sol može uzrokovati oštećenje laka, kao i metalnih dijelova šasije, a to svakako ne želite. Zato izvana dobro i temeljito očistite automobil, a posebno njegovo podvozje (pranje podvozja nude neke automatske praonice).

Čišćenje unutrašnjosti

Foto: Pixabay

Nitko ne želi provesti zimski dan na hladnoći čisteći unutrašnjost svog auta. Po dolasku toplijega vremena odredite jedan slobodan dan za čišćenje interijera. Valja baciti sve smeće, papiriće i ostale nakupljene stvari koje su se 'nastanile' tijekom zime, a također i isprati tepihe i očistiti sjedala. Neće auto samo izgledati čišći, nego ćete se u njemu osjećati svježije i ugodnije.

Provjeriti tlak u gumama

Foto: Borna Filic/PIXSELL

To je jedna od najbitnijih stavki u proljetnome razdoblju. Kako se temperature zraka zimi spuštaju tako se i tlak u gumama smanjuje pa vozači instinktivno napumpaju gume do propisane vrijednosti. Porastom temperatura povećava se i tlak zraka u gumama pa nerijetko prijeđe propisanu vrijednost, što uvelike smanjuje vozne značajke auta i povećava potrošnju. Zato se ne libite otići na benzinsku crpku i provjeriti je li tlak zraka u propisanim vrijednostima.

Pregledati metlice brisača

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Zbog nenadanih proljetnih pljuskova valja imati metlice spremne za uporabu, a ako su se one za hladnih zimskih mjeseci potrošile, ili čak oštetile, uzrokovat će probleme čim poče padati kiša. Zato je dobro početkom proljeća provjeriti stanje i eventualna napuknuća na gumenim metlicama i po potrebi ih zamijeniti.

Provjeriti situaciju ispod 'haube'

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Obvezno pregledajte sve elemente ispod poklopca motora da biste bili sigurni je li vaš ljubimac besprijekorno 'preživio' hladnu zimu. Temperature su se nerijetko spuštale i ispod -15 stupnjeva, stoga valja provjeriti stanje gumenih crijeva i remena, jer ne smiju bili previše kruti ili jako potrošeni. Ako se to dogodi, odmah valja otići ovlaštenom ili lokalnom serviseru i prema potrebi zamijeniti oštećene dijelove motora. Također, važno je provjeriti rashladnu tekućinu, odnosno antifriz, kojega mora biti dovoljno i, još važnije, ne smije biti prestar. Ako isti antifriz koristite već godinama, preporučuje se da ga zamijenite jer se tijekom godina gube njegova dobra svojstva, a upravo je on ključan u sprječavanju pregrijavanja motora u toplijim mjesecima.