Priprema za zimu: Gume su u BiH puno jeftinije nego kod nas

Zimska oprema u Hrvatskoj bit će obavezna od 15. studenog do 15. travnja iduće godine. Svima koji se zateknu u zimskim uvjetima bez zimske opreme prijeti novčana kazna u iznosu od 700 kuna.

Promjena guma ipak je važnija zbog sigurnosti nego zbog kazne. Vožnja s ljetnim gumama pri temperaturama ispod ništice i pri brzini od 60 kilometara na sat produžava zaustavni put na 55 metara, a automobil sa zimskim gumama zaustavit će se nakon 44 metra. Iako je cijena važna, pri kupnji novih zimskih guma treba paziti i na njihovu kakvoću.

Prema testu njemačkog autokluba ADAC-a, najbolja zimska guma u 2019. je Dunlop Winter Response 2. Najbolja je na snijegu, stabilna na svim podlogama i s njom je najmanja potrošnja goriva. I cjenovno je u granicama prihvatljivog. Jedna od najpopularnijih zimskih guma u Hrvatskoj je Continental WinterContact TS860, koja je dobila ocjenu “dobro” na ADAC-ovu testu. Dobra je na mokrom i mala je potrošnja goriva, no malo je slabija na ledu. Uz pomoć ADAC-ova testa moguće je provjeriti i ostale ocjene guma.

Pazite na osobine

Sve gume su testirane u dimenzijama 185/65 R15, a te dimenzije su uzete u obzir kad smo provjeravali cijene u susjednim državama. Među najprodavanijim modelima u Hrvatskoj je guma Sava Eskimo S3+, koja nudi dobar omjer kvalitete i cijene. Odlična je na snijegu i ledu te se malo troši. Međutim, među lošijima je na mokrom kolniku i izrazito loša na suhom.

I montaža manje košta

To može biti velik problem pogotovo zato što su ove zime najavili hladno i suho vrijeme.

Najlošija guma je Davanti Wintoura, koja je najjeftinija, ali je prema ADAC-ovu testu dobila najlošije ocjene. Najlošija je na mokrom, izrazito loša na snijegu te najlošija i na suhom. Ostale gume u tablici cjenovno odgovaraju svojim performansama. Cijene se razlikuju u Hrvatskoj i susjednim državama. Primjerice, kupnja guma u susjednoj Bosni i Hercegovini može se višestruko isplatiti s obzirom na to da se za svu kupnju iznad 100 konvertibilnih maraka dobije povrat PDV-a od 17 posto. No on se dobije ako iznos ne prelazi 300 eura. Dakle, morate potrošiti 380 kuna (100 KM), a ne smijete prijeći 2232 kn (300 €) da biste dobili povrat. Četiri Continentalove gume iz naše tablice stoje 1868 kuna, no uz povrat od 17 posto može se uštedjeti 317 kuna. To je sasvim dovoljno novca za montažu tih istih guma. Povrat novca dobije se samo na gume koje nisu montirane na vozilo. Zato se mnogi kupci vrate idući dan u BiH i montiraju gume, jer je i montaža jeftinija nego u Hrvatskoj.

Preporučio bih dobre zimske gume. One su sigurnije i s njima se može uživati u vožnji. Nemojte gledati na cjenovnu razliku jer je ona minimalna između dobrih i loši guma.

To nam je rekao Ivo Penić, vulkanizer s 30-godišnjim iskustvom.

Skidanje i mijenjanje guma nije težak, a niti dugotrajan proces. Ipak najbolje je to obaviti kod ovlaštenog vulkanizera.

- Za mijenjanje četiri gume na osobnom automobilu treba 15 do 20 minuta rada. Ako su dvojica radnika tada treba do deset minuta - kaže nam Ivo.

Ne preporučuje samostalno mijenjanje guma, zato što bez dobre tehnologije nije moguće napraviti balans guma. To je važno kako bi se gume zaštitile i produžilo njihovo trajanje. Zamjena i balans koštaju između 160 i 200 kuna što i nije puno s obzirom na to da se gume ne mogu balansirati kod kuće.

GDJE PO GUME?

MAĐARSKA ’Potegnuti’ u Mađarsku zbog zimskih guma nije najbolja investicija jer su cijene znatno veće od onih u Hrvatskoj.

SLOVENIJA Neke zimske gume jeftinije su, a kupnja takvih isplati se onima koji žive uz granicu. Tako mogu uštedjeti koju kunu.

SRBIJA Zimske gume nisu toliko jeftine koliko se očekivalo. Isto vrijedi kao za Sloveniju. Isplati se onima uz granicu.

BIH Tko može po zimske gume u susjednu zemlju, neka to i učini. Uz povrat tamošnjeg PDV-a od 17 posto defnitivno se isplati.

HRVATSKA Omjer cijena, ponude i kvalitete zimskih guma raznolik je, no uz montažu može biti velik udarac na kućni budžet.

Hoteli za gume

Mora to napraviti vulkanizer posebnim uređajem. Nakon što se stave zimske gume, one ljetne, ako su i dalje dobre, treba pohraniti za iduću sezonu. Tko nema za to prostora, može ih odnijeti u tzv. hotel za gume. Pri tome treba pripaziti kome se gume povjeravaju na čuvanje.

- Gume se trebaju čuvati na propisan način kako bi se produžilo njihovo trajanje. Trebaju biti na tamnom mjestu te ne na ekstremnim vrućinama - objašnjava Ivo Penić.

Čuvanje četiri gume košta između 30 i 50 kuna ovisno o dimenzijama. Čuvaju se po sezonama, zimi ljetne i obrnuto. Jasno je da mnogi pri kupnji guma prvo gledaju cijene no vulkanizer naglašava da razlike nisu (pre)velike.

- Kod nas su najprodavanije gume marki Dunlop, Continental i Sava. One su odlične za zimske uvjete. Onome tko prvi put kupuje zimske gume uvijek preporučimo ta tri proizvođača zato što su kvalitetni, a nisu skupi. Ne preporučujem gume nepoznatih proizvođača - kaže Ivo Penić.

Upravo su guma ovih proizvođača i na ADAC-ovu testu dobile najbolje ocjene za vožnju u zimskim uvjetima.