Problemi za Google: Velik broj ljudi ne može u Gmail i Drive

Google i njegovi brojni servisi u ponedjeljak navečer pali su za mnogobrojne korisnike. Stranica Downdetector navodi kako je kvarom najvećim dijelom zahvaćen SAD, no teškoće u radu javili su i korisnici iz Europe, ali i Južne Amerike.

Google's OAuth2 is broken! two-factor authentication is not working... can't login to gmail 🙁 @GCPcloud #googledown pic.twitter.com/nLbP9ocJAE