Problemi za Rockstar: Scene iz GTA VI i mapa procurili su online

Samo nekoliko tjedana prije dugo najavljivanog "proširenog pogleda" na igru na Netflixu, internetom su se proširile navodne snimke gameplaya i detaljna mapa za Grand Theft Auto 6, po svemu sudeći najočekivaniji naslov desetljeća. Iako je Rockstar Games poznat po svojoj tajnovitosti, brza i agresivna reakcija kompanije na curenje materijala mnoge je navela na zaključak da se doista radi o autentičnom prikazu igre.

Detaljan uvid u mehanike igre

Procurjele su dvije glavne video snimke koje, iako vjerojatno potječu iz starije verzije igre, otkrivaju ključne elemente. Prvi isječak prikazuje jednog od dva protagonista, Jasona, u sigurnoj kući uz obalu. Scena uključuje mini-igru s košarkom, gdje se vidi kako uspješni šutevi pune mjerač nazvan "fokus", što upućuje na moguće RPG elemente. Korisničko sučelje prikazuje i poznate detalje poput iznosa novca, no animacije djeluju pomalo kruto, što podržava teoriju o ranijoj fazi razvoja.

Drugi, znatno dinamičniji video, prikazuje Jasona u vožnji koja završava sudarom s dostavnim kamionom. Incident eskalira u fizički sukob u kojem Jason koristi francuski ključ. Svaki zamah oružjem troši energiju. Tijekom borbe, na ekranu se pojavljuje ikona vraga, snažno sugerirajući postojanje sustava morala ili časti, sličnog onome viđenom u Rockstarovoj igri Red Dead Redemption 2. Nakon sukoba, Jason dobiva dvije zvjezdice policijske potrage, a kratko se vide i opcije "loadout" i "storage" vezane za vozilo, što implicira da će igrači moći mijenjati oružje i pohranjivati predmete u svom automobilu. Jedan od najzanimljivijih noviteta je i pokazivač goriva, koji potvrđuje nagađanja da će se vozila morati redovito opskrbljivati gorivom.

Mapa Leonide otkriva svijet inspiriran Floridom

Osim video materijala, pojavila se i navodna kompletna mapa svijeta igre, države Leonida, koja je očito inspirirana Floridom. Mapa, iako siromašna detaljima, prikazuje kompletnu cestovnu mrežu te golemo područje s velikim gradom, Rockstarovom verzijom Miamija, smještenim na istočnoj obali. Zapadni i sjeverni dijelovi mape prekriveni su zelenim površinama, a cijelo područje obiluje velikim i malim otocima, uključujući i arhipelag na jugu koji podsjeća na Florida Keys. Na mapi je vidljivo i pet okruga: Lummox, Leonard, Kelly, Vice Dale i Mariana. Prikazane su i brojne točke interesa, od ikona za sigurnu kuću do specifičnih markera koji označavaju prisutnost aligatora, potvrđujući bogatstvo i raznolikost svijeta koji igrače čeka.

Hakerski ultimatum kao pozadina curenja

Iza curenja stoji osoba ili grupa koja se naziva "Cyberleek". Tvrde da njihovi postupci nisu motivirani slavom, već predstavljaju protest protiv "anti-potrošačkih praksi" u industriji, poput odluke da se u kutiji fizičkog izdanja igre nalazi samo kod za preuzimanje, a ne disk. U svojoj objavi postavili su niz "zapovijedi" usmjerenih prema Rockstaru i drugim izdavačima. Među zahtjevima su zabrana prodaje digitalnih prednarudžbi, ukidanje "lažnog DLC-a za jednog igrača" te očuvanje sadržaja za single-player kampanje. Upozorili su da su to minimalni zahtjevi i zaprijetili daljnjim curenjima ako se njihovi uvjeti ne ispune. Autentičnost procurjelog materijala dodatno je potvrđena Rockstarovom žurnom reakcijom i slanjem DMCA zahtjeva za uklanjanje sadržaja diljem društvenih mreža, čime su, ironično, samo pojačali uvjerenje zajednice da su snimke i mapa stvarni.

*uz korištenje AI-ja