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Problemi za Rockstar: Scene iz GTA VI i mapa procurili su online

Piše Ivan Hruškovec,
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Problemi za Rockstar: Scene iz GTA VI i mapa procurili su online
Foto: Rockstar Games
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Iza curenja stoji osoba ili grupa koja se naziva "Cyberleek". Tvrde da njihovi postupci nisu motivirani slavom, već predstavljaju protest protiv "anti-potrošačkih praksi" u industriji

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Samo nekoliko tjedana prije dugo najavljivanog "proširenog pogleda" na igru na Netflixu, internetom su se proširile navodne snimke gameplaya i detaljna mapa za Grand Theft Auto 6, po svemu sudeći najočekivaniji naslov desetljeća. Iako je Rockstar Games poznat po svojoj tajnovitosti, brza i agresivna reakcija kompanije na curenje materijala mnoge je navela na zaključak da se doista radi o autentičnom prikazu igre.

Detaljan uvid u mehanike igre

Procurjele su dvije glavne video snimke koje, iako vjerojatno potječu iz starije verzije igre, otkrivaju ključne elemente. Prvi isječak prikazuje jednog od dva protagonista, Jasona, u sigurnoj kući uz obalu. Scena uključuje mini-igru s košarkom, gdje se vidi kako uspješni šutevi pune mjerač nazvan "fokus", što upućuje na moguće RPG elemente. Korisničko sučelje prikazuje i poznate detalje poput iznosa novca, no animacije djeluju pomalo kruto, što podržava teoriju o ranijoj fazi razvoja.

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Drugi, znatno dinamičniji video, prikazuje Jasona u vožnji koja završava sudarom s dostavnim kamionom. Incident eskalira u fizički sukob u kojem Jason koristi francuski ključ. Svaki zamah oružjem troši energiju. Tijekom borbe, na ekranu se pojavljuje ikona vraga, snažno sugerirajući postojanje sustava morala ili časti, sličnog onome viđenom u Rockstarovoj igri Red Dead Redemption 2. Nakon sukoba, Jason dobiva dvije zvjezdice policijske potrage, a kratko se vide i opcije "loadout" i "storage" vezane za vozilo, što implicira da će igrači moći mijenjati oružje i pohranjivati predmete u svom automobilu. Jedan od najzanimljivijih noviteta je i pokazivač goriva, koji potvrđuje nagađanja da će se vozila morati redovito opskrbljivati gorivom.

Mapa Leonide otkriva svijet inspiriran Floridom

Osim video materijala, pojavila se i navodna kompletna mapa svijeta igre, države Leonida, koja je očito inspirirana Floridom. Mapa, iako siromašna detaljima, prikazuje kompletnu cestovnu mrežu te golemo područje s velikim gradom, Rockstarovom verzijom Miamija, smještenim na istočnoj obali. Zapadni i sjeverni dijelovi mape prekriveni su zelenim površinama, a cijelo područje obiluje velikim i malim otocima, uključujući i arhipelag na jugu koji podsjeća na Florida Keys. Na mapi je vidljivo i pet okruga: Lummox, Leonard, Kelly, Vice Dale i Mariana. Prikazane su i brojne točke interesa, od ikona za sigurnu kuću do specifičnih markera koji označavaju prisutnost aligatora, potvrđujući bogatstvo i raznolikost svijeta koji igrače čeka.

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Hakerski ultimatum kao pozadina curenja

Iza curenja stoji osoba ili grupa koja se naziva "Cyberleek". Tvrde da njihovi postupci nisu motivirani slavom, već predstavljaju protest protiv "anti-potrošačkih praksi" u industriji, poput odluke da se u kutiji fizičkog izdanja igre nalazi samo kod za preuzimanje, a ne disk. U svojoj objavi postavili su niz "zapovijedi" usmjerenih prema Rockstaru i drugim izdavačima. Među zahtjevima su zabrana prodaje digitalnih prednarudžbi, ukidanje "lažnog DLC-a za jednog igrača" te očuvanje sadržaja za single-player kampanje. Upozorili su da su to minimalni zahtjevi i zaprijetili daljnjim curenjima ako se njihovi uvjeti ne ispune. Autentičnost procurjelog materijala dodatno je potvrđena Rockstarovom žurnom reakcijom i slanjem DMCA zahtjeva za uklanjanje sadržaja diljem društvenih mreža, čime su, ironično, samo pojačali uvjerenje zajednice da su snimke i mapa stvarni.

*uz korištenje AI-ja

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