Proslavio je Hrvatsku: Serious Sam danas slavi 18. rođendan

Nema sumnje, Serious Sam je jedna od najznačajnijih igara koje su ikad objavljene na našim prostorima, a upravo na današnji dan ova akcijska junačina, kojoj ni The Rock i Vin Diesel nisu ravni, slavi 18. rođendan.

Pogledajte video

Hrvatski studio Croteam objavio je prvu igru u svom dugovječnom serijalu 21. ožujka 2001. godine, a zahvaljujući Samu Stoneu i njegovim pustolovinama, Croteam je eksplodirao na gaming karti svijeta.

- Serious Sam je na kartu svijeta stavio Serious Engine, prvi takav pokretač grafike tada u svijetu, gdje na tisuće neprijatelja juriša prema vama u usporedbi s nekoliko desetaka, koliko je bilo u drugim igrama. To je bilo revolucionarno, veliki prostori, s toliko puno neprijatelja. Time je pokazano da i Hrvati znaju napraviti engine, to jest programirati, a kada naprave engine, znaju napraviti i igru - rekao je Croteamov Zeno Žokalj lani na Infogameru.

Foto: Croteam

Inovativna i iznimno zabavna pucačina privukla je velik interes, odlično se prodavala i osvajala nagrade, što je potaknulo cijeli serijal igara.

- Serious Sam je omanje svjetsko čudo - ispričao je direktor Reboota Damir Đurović za Telegram i pojasnio kako je to bila enormno popularna igra u globalnim razmjerima te da je uz sve alate i pomoć iznimno teško postići takav uspjeh i danas. Dodaje i kako tada na cijelom području istočne Europe nitko nije ozbiljno radio igre, a na tržištu su bili samo studiji na zapadu s milijunima na računu.

Kako je prvi Serious Sam objavljen u vremenu prije Steama i digitalne prodaje, točan broj prodanih primjeraka teško je znati, ali konzervativne procjene navode da se cijeli serijal dosad prodao u više od četiri milijuna primjeraka.

No i tu mu neće biti kraj, jer se sam vraća u Serious Sam 4 igri koja je najavljena prošle godine.

Foto: Croteam

- Razvoj igre 'Serious Sam: The First Encounter' bio je neponovljivo iskustvo, bili smo nabrijani i ludi, vjerovali da imamo hit, sve dok nismo zgotovili radnu verziju i poslali je izdavačima na CD-u. Naš pitch su svi ignorirali, dobili smo jedva dvije odbijenice, a ostatak publishera se nije ni potrudio reći ne" - prisjeća se Damjan Mravunac rada na prvoj igri.

U priči o povijesti hrvatskog gaminga za Express je rekao kako su kasnije odlučili napraviti gameplay demo i staviti ga na internet da ljudi vide na čemu su radili godinama te da dobiju feedback za engine koji su htjeli licencirati. Taj je demo postao "najbolje skidanje ljeta" na ZDnetu, stigle su pozitivne recenzije i odjednom se javili izdavači koji su ih ignorirali, a sve je završilo tako da i danas mogu raditi igre, ali i biti snažan igrač na regionalnoj gaming sceni koji kroz inkubator gura mlade kreativce.

