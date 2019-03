Prvi izraelski selfie iz svemira: 'Mala zemlja, ali veliki snovi...'

Izraelski svemirski brod Beresheet koji leti prema Mjesecu poslao je prvu fotografiju na kojoj se vidi zastava Izraela, snimljenu u svemiru selfie kamerom, 37,600 kilometara daleko od Zemlje.

Na ploči postavljenoj na letjelici ispod zastave piše 'Am Israel Hai' (Narod Izraela živi) i 'Mala zemlja, veliki snovi', a u pozadini se vide južna Zemljina hemisfera i Australija.

Fotografija je napravljena pošto je prošli tjedan izveden ključni manevar nakon što su zamijećene nepravilnosti na kompjuteru.

