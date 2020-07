Prvi smo vozili novog 'Kineza': mali SUV je iznenađujuće dobar

Ekskluzivno smo isprobali novi JAC E-S2 koji se upravo počeo prodavati u Hrvatskoj. Uopće ne zaostaje za konkurencijom iz Europe ili Azije, dobro se vozi i kvalitetno je napravljen

<p>Prvi električni auto iz Kine koji smo vozili ugodno nas je iznenadio. Ni traga loših materijala, odličan osjećaj u vožnji, dobra ergonomija, dovoljno prostora, dobar položaj sjedenja. Sve ono loše što smo zamišljali zbog predrasuda o kineskim autima ovaj auto je demantirao. JAC E-S2 je automobil koji je već sad gotovo ravnopravan konkurent drugim azijskim pa i europskim modelima.</p><p>Automobil je nastao u Kineskoj tvornici JAC koja surađuje s Volkswagenom. Kineska verzija se zove IEV7S, no za Europu je auto osjetno modificiran, dorađen, profinjen, a i promijenjen mu je naziv u jednostavniji E-S2. Auto se proizvodi u Kini no mnogi dijelovi su internacionalni. Baterija je tako Samsungova iz Koreje, motor također korejski, CVT mjenjač japanski... A i unutrašnjost ne djeluje nimalo, kako bismo nekad iz podcjenjivanja rekli, kineski. </p><p>Vanjski izgled je dopadljiv, a za njega je bio zadužen talijanski dizajnerski tim. JAC E-S2 odlično se uklapa u vrlo brojnu konkurenciju malih SUV-ova. I unutrašnjost je vrlo dopadljiva, dizajnerski uredna s mnogo ukrasa poput šavova i umetaka te luksuzna s vrlo udobnim kožnim sjedalima. Materijali djeluju vrlo dobro, zvuk zatvaranja vrata ulijeva povjerenje, a tijekom vožnje nama nikakvog 'kvrckanja' materijala. Kvaliteta izrade je zapravo vrlo dobra. Jedino što nam se ne dopada je zastarjela digitalna ploča s instrumentima koja pruža samo najnužnije informacije. Ponuda prostora je također dobra, sprijeda straga i u prtljažniku. </p><p>Električni motor snage 115 KS sasvim je dovoljan za ovaj auto, ubrzanje do 100 km/h traje 12 sekundi, no ubrzanje do 50, 60 km/h je strelovito,a međuubrzanja su u svakom trenutku odlična. Ograničenih maksimalnih 135 km/h je nekakva klasika za električne automobile ove klase. Baterija ima kapacitet 39 kWh, što je sasvim solidno i omogućava deklarirani doseg 275 km po WLTP-u. Nije mnogo, ali na tržištu ima i podosta električnih auta s osjetno manjim dosegom. U realnosti se može prevaliti i više. Mi smo tijekom testnih vožnja vozili uglavnom agresivno i često jako ubrzavali kako bismo dobili što bolji dojam. I s takvom vožnjom s upaljenom klimom doseg nam je bio oko 250 km. Uz nježniju vožnju 300 km i više ne bi trebalo biti nikakav problem. Bateriju je moguće puniti na AC punjaču snagom 22 kW što je mnogo više od prosjeka konkurencije, i na istosmjernom strujom putem Combo punjača do 50 kW što će 80 psoto baterije napuniti za jedan sat. </p><p>Pohvale zaslužuje i prilično komforan ovjes koji ne popušta ni pri agresivnijoj vožnji, zapravo E-J2 iznenađujuće dobro prolazi kroz zavoje i kad pretjerujete i dinamična vožnja u ovom autu može biti vrlo ugodno iskustvo. Pohvale zaslužuje i vrlo dobra zvučna izolacija, buka vjetra pri maksimalnoj brzini je minimalna. </p><p>E-S2 je vrlo dobar auto nema nikakvih velikih minusa u odnosu na europsku i azijsku konkurenciju. Na toj razini je i po jamstvu koje je tri godine ili 100.000 kilometara na cijeli auto te osam godina ili 160.000 km na bateriju. Pohvale zaslužuje činjenica i da uvoznik ne zahtijeva nikakvo održavanje auta. Preventivni pregledi svakih 20.000 km su preporučeni, no ne i obavezni, znači nema obaveznog redovnog servisa što je dosta velika ušteda. Obavezni su jedino izmjene rashladne tekućine i kočione tekućine svakih 40.000 kilometara. Pohvalno.</p><p>Na JAC-u se može uštedjeti, no realno cijena auta nije 'kineska'. Iznos od 240.000 kuna (170.000 s poticajima) je oko 30.000 kuna manji od cijene osnovne električne Hyundai Kone koja je, doduše, dosta slabije opremljena, ali osjetno snažnija i brža. S druge strane JAC je oko 22.000 kuna skuplji od Renaulta Zoe-a koji je podjednako prostran i motoriziran, nemjerljivo slabije opremljen ali ima mnogo veći doseg. JAC je realno povoljniji od europske konkurencije, no ne toliko da bi to bio presudan faktor prilikom kupnje. No to bi se moglo promijeniti. Već iduće godine stižu još dva električna JAC-a, veliki moderni SUV i limuzina s impresivnijim performansama i dosegom, no njihova cijena ne bi trebala biti puno veća.</p><p> Serijska oprema: 16” alunaplatci, sustav kamera 360°, Adaptivni tempomat, 8” dodirni zaslon, navigacija, sjedala presvučena kožom, automatski klima-uređaj...</p>