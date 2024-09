PS5 Pro dobio moćniju grafiku i višu cijenu. Sony: 'Ovo je naša najmoćnija konzola u povijesti'

Sony je u utorak u kratkoj video prezentaciji otkrio detalje nove konzole PlayStation 5 Pro i potvrdio da u prodaju kreće 7. studenog, taman uoči blagdana.

Prednarudžbe kreću već od 26. rujna, a nova konzola koštat će 800 eura. PS5 Pro izgleda slično kao i nedavno predstavljena slim verzija, ali ima tri crte na bočnim stranama i nema optički pogon koji se može kupiti zasebno.

Glavni inženjer Mark Cerny tijekom prezentacije je otkrio da će nova konzola imati veću i moćniju grafičku karticu, napredniji ray tracing te upscaling slike kojim upravlja AI. Točnije, 67 posto više procesorskih jedinica i 28 posto bržu memoriju, što omogućuje 45 posto brže renderiranje.

- Ovo je najmoćnija konzola koju smo ikad napravili - rekao je Cerny.

Foto: Playstation

Sony je potvrdio i da će neke igre dobiti ažuriranje za PS5 Pro i dobiti više detalja i bogatiju grafiku, a neke od optimiziranih igara su “Alan Wake 2,” “Assassin’s Creed: Shadows,” “Demon’s Souls,” “Dragon’s Dogma 2,” “Final Fantasy 7 Rebirth,” “Gran Turismo 7,” “Hogwarts Legacy,” “Horizon Forbidden West,” “Marvel’s Spider-Man 2,” “Ratchet & Clank: Rift Apart,” “The Crew Motorfest,” “The First Descendant,” “The Last of Us Part II Remastered...

PS5 Pro će podržavati WiFi 7, VRR i 8K, a stiže sa diskom od 2 TB.