Što je raspoloživa količina plina R134a manja, to će njegova nabavna cijena biti viša. Zato će se u posebnom problemu naći vozači automobila čiji sustav negdje propušta i zahtijeva često dopunjavanje
EU PROPISI
Punjenje klime bi moglo postati mnogo skuplje za brojne vozače
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Vlasnike starijih automobila u idućim godinama mogao bi neugodno iznenaditi račun za servis klima-uređaja. Rashladni plin R134a, koji se desetljećima koristio u automobilima, postupno postaje sve teže dostupan zbog novih europskih pravila o fluoriranim stakleničkim plinovima. Rezultat bi moglo biti skuplje punjenje klime, povremene nestašice i sve veći problem kada sustav treba ozbiljniji popravak.
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