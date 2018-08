Put u neistraženo područje: NASA šalje letjelicu do Sunca

Nakon što je spustila robota na Mars i poslala sonde u prelete pokraj drugih planeta, NASA je spremna lansirati svemirsku letjelicu do zvijezde s kojom svi živimo - Sunca.

Solarna sonda Parker bit će lansirana s Kennedyjeva svemirskog centra u Cape Canaveralu u subotu. Bit će to početak misije s ciljem rješavanja zagonetki koje astrofizičare zbunjuju već 60 godina.

Parker će biti prva letjelica koja će dosegnuti Sunčevu atmosferu, koronu. Površini Sunca prići će na 6,1 milijun kilometara, sedam puta bliže nego što joj se približila bilo koja druga letjelica.

Parker će prvo krenuti prema Veneri, Suncu drugom najbližem planetu i iskoristiti njezinu gravitaciju kako bi se približila najsjajnijoj zvijezdi našeg sustava.

Kruženje oko Venere sondu će usmjeriti na put kojim će se Suncu početi približavati u studenome. U idućih sedam godina Parker bi trebao 24 puta okružiti planet i postupno stizati sve bliže Suncu.

Tijekom misije letjelica će provoditi znanstvena istraživanja u opasnom području intenzivne vrućine i solarne radijacije, objavila je NASA. Čak i s udaljenosti od 6,1 milijuna kilometara, sonda će biti dovoljno blizu za ispitivanje kako solarni vjetar ubrzava iz podzvučne u nadzvučnu brzinu.

Parker, letjelica teška 700 kilometara, kretat će se brzinom od 200 kilometara u sekundi.

NASA se nada da će joj Parker pomoći da stekne znanja o funkcioniranju zvijezda i prikupi podatke kojima će se unaprijediti vremenska prognoza na Zemlji.

Također, nada se da će otkriti mnoge od Sunčevih tajni poput one o tome zašto je korona, suprotno onome što bi se očekivalo po zakonima fizike, toplija od same Sunčeve površine.

Primarni znanstveni cilj misije je praćenje kako se energija i toplina kreću koronom i istraživanje što to ubrzava solarni vjetar i solarne energetske čestice. Znanstvenici odgovore na ta pitanja traže 60 godina, ali nisu ih mogli pomnije istražiti sve dok nije razvijena tehnologija koja bi letjelici omogućila termalnu zaštitu.

