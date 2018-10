'Put u podzemni svijet': Ispod piramide našli skrivene tunele

Arheolozi su pronašli skrivene tunele i špilju ispod jednog od najvažnijih arheološkog nalazišta u blizini glavnog grada Meksika. Skriveni podzemni prolaz i špilja promjera oko 15 metara pronađeni su oko sedam metara ispod Piramide Mjeseca, druge najveće piramide u Meksiku.

U priopćenju Nacionalnog instituta za antropologiju i povijest objavljeni su detalji ovog nevjerojatnog otkrića.

Između ostalog, Veronica Ortega, direktorica projekta konzervacije trga Plaza de la Luna, odnosno središnjeg mjesta arheološkog kompleksa, objasnila je da su u fokusu daljnjih istraživanja upravo novootkriveni obredni prostor za koje jedan dio stručnjaka vjeruje da su povezani s ritualima posvećenima podzemnim svijetom koje su provodili stari indijski narod Tolteci.

Daljnja istraživanja pronađene špilje, za koju se vjeruje da se koristila kao obredna komora, omogućit će otkrivanje povezanosti starog grada s drugim dijelovima na kojima postoje ostaci civilizacija pretkolumbovske Amerike.

