Razriješen misterij meteorita palog prije 800.000 godina?

Krater drevnog meteorita mogao bi se nalaziti ispod lave, na vulkanskoj visoravni Bolaven u Laosu, sudeći prema dokumentu objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, piše CNN.

Meteoriti su inače objekti iz svemira koji 'prežive' prolazak kroz atmosferu i padnu na tlo Zemlje. Meteorit koji je pao na površinu Zemlje prije oko 800 tisuća godina bio je širok čak dva kilometra, a njegov je udar bio toliko snažan da su njegove krhotine porazbacane po Aziji, Australiji i Antarktici.

Glassy black blobs of #tektites were the first clues leading this team of scientists to the impact site of a meteorite crash from 790,000 years ago. But finding it will not be so easy as the crater may have been buried by volcanic lavas.



