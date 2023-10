Regionalna esport scena i dalje gori. Donosimo veliki pregled 12. sezone A1 Adria League

Dvanaesta sezona A1 Adria League u punom je jeku, a euforija igrača ne jenjava. Ovaj regionalni esport turnir, koji okuplja najbolje igrače i timove iz Adria regije, svake sezone donosi nova uzbuđenja i izazove. Budući da je pred nama epska gejmerska godina jer je prije manje od mjesec dana izašao dugo očekivani CS2, a FIFA inačice dobile su novu EA Esports FC verziju, definitivno nas očekuju zanimljiva grupna faza te završnica.

U nastavku vam donosimo kratak pregled kvalifikacijske faze koja je upravo završena, a vi se i dalje stignete uključiti te putem YouTubea ili Twitcha pratiti omiljene timove i igrače na putu do vrha.

Foto: A1 Adria League

CS2: Može li Z10 ponovo do titule prvaka?

Sezonu je otvorio CS:GO, a direktan plasman u grupnu fazu svojim su ranijim uspjesima zaslužili prošlosezonski finalisti Zero Tenacity te Jake Bube. Timovi Megnatos, Partizan Esports, Bonanza, Salamander, The Suspect te RUR Esports svoje su mjesto pak osigurali osiguravši top 2 plasman u trima otvorenim kvalifikacijama. Grupna faza igra se u klasičnom SWISS formatu, a najnoviji izazov timovima bit će prebacivanje na CS2. Najbolja četiri tima osigurat će prolazak u doigravanje i preostaje samo vidjeti hoće li Zero Tenacity slaviti i ove sezone.

EA Esports FC 24: Tarik Novo nema u planu prepustiti tron

Na virtualnim travnjacima, uz najnoviju inačicu EA Esports FC 24, lopta nikada nije bila izgledala ljepše. Peterostruki A1 Adria League prvak, Tarik Novo, i ove sezone startao je snažno osiguravši najviše bodova tijekom kvalifikacijske faze. Svjedočili smo i povrtaku poznatih imena kao što su esad1memic, brstimir, FIFAFico i haris, a pridružit će im se i marac, TheProdigy te Olle Dobrinho. Hoće li ikome od igrača poći za rukom skinuti krunu s Novine glave, to tek trebamo vidjeti.

EA Esports FC Mobile: Nova igra, nova imena

Ove sezone po prvi put imamo priliku pratiti i regionalne FIFA Mobile igrače. FIFA Balkan Community jedan je od najjačim gaming communityja na sceni, a Kayozz, Suh12, Sha2q, ivand, Nerko, Tocc, mihajlo i Nikola igrači su koji su uspjeli osigurati mjesto u grupnoj fazi. Najveće iznenađenje je andrija06, pobjednik FIFA Mobile A1 Gaming Weekenda, koji nije uspio osigurati dovoljno bodova kako bi nastavio svoj put ka novoj pobjedi. Tko će od gore navedenih igrača biti prvi osvajač A1 Adria League? Vjerojatno upravo onaj igrač koji se najbrže prilagodi promjeni na EA Esports FC Mobile.

Nakon grupne faze, slijedi završnica

Ako niste znali, vraća se Reboot InfoGamer powered by A1! Održat će se na Zagrebačkom Velesajmu od 9. do 12. studenoga i bit će epicentar esport i gaming uzbuđenja. Finale dvanaeste sezone A1 Adria League održat će se na glavnom, velikom stageu, gdje će se najbolji timovi i igrači boriti za titule prvaka. Spektakl je zajamčen, a za više informacija o nadolazećoj završnici zapratite A1 Adria League na Facebooku, Instagramu i Twitteru!