Remasterirani Last of Us II je postao još bolja igra uz No Return mod i izgubljene razine

Last of Us II je bila fantastično mučna igra koja nam je stigla u prvoj godini korone, ali nije nam ponudila previše veselja, optimizma i sreće, što su mnogi očekivali. Naprotiv, ovo je bio nastavak koji je mnoge detalje iz prve igre izvrnuo i pokazao nam potpuno drugu stranu svijeta koji smo upoznali u prvom druženju s Ellie i Joelom. Priča o osveti, posljedicama naših odluka i mučni udarci koje nam je ta igra servirala kako se otvarala radnja, koja je uslijedila pet godina nakon prve igre, izazvali su tada žestoke reakcije brojnih igrača. Mračna, postapokaliptična priča, gay likovi i niz drugih sitnica bili su samo neki od prigovora. No, mnoge je posebno mučio taj izvrnuti dio priče u kojem smo velik dio priče igrali kao Abby, lik kojeg smo do tad gledali kao glavnog negativca te otkrili i njenu stranu. I spoznali da nisu svi negativci baš negativni, kao ni da su pozitivci nešto savršeni. Naprotiv.

Foto: Playstation

Igra je bila i ‘labuđi pjev’ PlayStationa 4. Jedan od posljednjih velikih naslova koji je stigao na kraju njenog životnog vijeka iz te je konzole izvukao apsolutni maksimum. I sama igra je već tada bila prekrasna. Nekoliko mjeseci kasnije stiglo je i poboljšano izdanje za PlayStation 5.

A sada, evo tri i pol godine kasnije stiže nam ‘remasterirano’ izdanje.

Sama priča osnovne igre je ista, no tu je dosta novog sadržaja i tehničkih poboljšanja koji će vlasnike igre ponovno vratiti u postapokaliptični pandemijski svijet uz ovaj dodatak.

Foto: Playstation

Vizualne promjene nisu toliko dramatične, ali ih ima i to dosta.

Glavna je novost da igra u ‘vizualnom’ modu igra radi na 4K u 30fps, dok se u ‘performance’ modu prikazuje u 1440p rezoluciji (upscale na 4K) i pri 60 fps. Sada možete otključati i framerate u igri, ako vaš televizor podržava 120Hz i VRR (variable refresh rate) pa izvući još više sličica u sekundi i dobiti iznimno glatku i brzu igru. Ako ga imate uključenog i u ‘fidelity’ modu, igra će imati puno veći framerate od osnovnih 30 fps i najbolje je vizualno iskustvo. Na vama je da odlučite što vam je u tom trenutku bitno. U svakom slučaju, remasterirani Last of Us II izgleda nešto jer su poboljšali razinu detalja, što ćete uočiti na raznom bilju koje vas okružuje. Bolja je i rasvjeta i detalji na sjenama i nekim teksturama. Razlike nisu ogromne, ali kad ih zbrojite, uz tehnički bolje performanse, osjetljivom oku bit će lakše uživiti se u ovaj svijet. Igra je dobila i punu podršku za Dual Sense kontrolere pa ćete baratanje raznim oružjem nešto bolje osjetiti pod prstima.

Foto: Playstation

Među novim sadržajima je ‘mod za gitaru’, odnosno sada možete gitaru svirati koliko želite. Vještim baratanjem po touchpadu možete oplesti po raznim instrumentima koje vam sad igra nudi. Tu su i razne opcije poput odabira razne odjeće za vaše likove, a ako ste već prošli igru, treba se podsjetiti da New Game Plus mod otključava i razne ‘cheatove’.

Izgubljene razine

Foto: Playstation

Kao što smo to često viđali u bonus materijalima filmova, tako i ova igra ima dodatnog sadržaja. Izbačene scene su tri ‘razine’, odnosno epizode koje nisu završile u konačnoj igri. Scene su u različitoj fazi razvoja, pa neke nemaju sve efekte i animacije ili elemente poput glasova, no kreatori igre i redatelj Neil Druckmann uz svaki vam objašnjavaju zašto su ih izbacili te pojedine dijelove same mehanike. Jedna od tih nam daje dodatni uvid u život grada Jacksona, no zbog ritma priče odlučili su taj dio izbaciti. U svakom slučaju, zanimljiv dodatak za one koji žele ući dublje u razvoj igre.

No Return

Foto: Playstation

Ovo je dio igre koji pak cijeli ovaj ‘Remaster’ podiže na novu razinu jer nam daje potpuno nov način igranja The Last of US II i stalno drži napetost za razliku od igre. No Return je ‘roguelike’ mod, odnosno dodatak u kojem ste fokusirani isključivo na borbu i malu misiju pred vama. Borit ćete se kroz niz generiranih okršaja i otključavati opremu i oružja. Cilj je da preživite kroz svaki okršaj u tom nizu, jer smrt vas baca na početak. Možete eksperimentirati s oružjima, a igra miksa stvari pa tako neprijatelji mogu imati bombu koja eksplodira kad ih ubijete.

Foto: Playstation

Počinjete s Ellie i Abby, a kroz okršaje i napredak otključavate i druge likove, pa ćete tako moći biti u ulozi Dine, Tommyja i drugih.. Imate nekoliko različitih modova, pa ćete se tako boriti protiv neprijatelja koji stižu u valovima ili ćete morati izdržati određeno vrijeme. Neprijatelji mogu biti ljudi, ali i zaraženi mutirani ‘zombiji’. Svaki taj okršaj koji se nasumično generira temelji se na nekoj od lokacija u igri, no ovdje ste na malom prostoru i morat ćete strateški promišljati svoje korake kako bi uspjeli preživjeti naoko nemoguće situacije. Ili vidjeti koliko ćete daleko dogurati čistom silom. Jer ako umrete, a to će se sigurno dogoditi, neće biti velik gubitak.

Vlasnici koji su imali PS4 verziju mogu za 10 eura nadograditi igru na remasteriranu verziju za PS5, a puna verzija igre tko želi takvu kupiti je 50 eura.