Renault Clio na plin je štedljiv, ekološki i prilično povoljan

Clio je jedan od rijetkih modela koji u Hrvatskoj nude tvornički ugrađeni plin. Ispuh kod plinske verzije je čišći, a ušteda na gorivu je velika, oko 26 kuna na 100 kilometara u odnosu na benzinca

<p>Clio na plin se ne razlikuje od klasičnog Clija. Nećete primijetiti ni otvor za punjenje plina koji je diskretno sakriven pod zajedničkim poklopcem s onim za benzin. Tu su samo mali generički prekidač/pokazivač razine plina lijevo iza volana.</p><p>Razlika pri vožnji na plin je u praksi teško primjetna. Ubrzanja su minimalno sporija, a trocilindrični turbomotor radi uglađeno, čak i mirnije nego na benzin.</p><p>Potrošnja plina nam je u gradu iznosila 8,5 l/100 km, a benzina 7,2 l/100 km. To znači da uz vožnju na plin na 100 kilometara potrošite oko 36 kuna ili 26 kuna manje u odnosu na benzin. To je 2600 kuna na 10.000 kilometara te je jasno da se investicija u plinski Clio, koji je samo 6000 kuna skuplji od benzinskog, može brzo isplatiti.</p><p>Minusi? Neznatno manji prtljažnik i nedostatak putnog računala koje Clio iz tehničkih razloga nema kad je opremljen plinskom instalacijom. Putno računalo danas ima praktično svaki novi auto, no realno i nije tako bitan detalj opreme da bi nas njegov nedostatak jako smetao. Uostalom to se lako zaboravi s obzirom na uštedu.</p><p>Naša bogato opremljena testna Intens verzija Clija na plin izgleda vrlo atraktivno i bogato je opremljena. Stoga je i cijena prilično visoka za jedan gradski auto. No uz umjereniju opremu i konfiguraciju Clio na Plin se može kupiti i za oko 24.000 kuna manje.</p><p><strong>Testirani Renault Clio Intens TCe 100 LPG</strong> u opremi ima sustav kamera 360°, dodirni zaslon 9,3”, navigaciju, automatski klima-uređaj, hands free karticu, alunaplatke 16”, parkirne senzore straga...</p>