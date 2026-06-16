Renault zasad ne navodi cijenu takvog sustava ni kada bi mogao ući u širu upotrebu
EVO O ČEMU SE RADI
Renault je predstavio Twingo s čudnom kutijom na krovu...
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Novi Renault Twingo E-Tech Electric je zamišljen kao jedan od najšarmantnijih i najjeftinijih gradskih električnih automobila, ali sada je dobio i mnogo ozbiljniju ulogu. Renault je predstavio cleveR insights, prototip s vrlo specifičnim zadatkom. Na prvi pogled najviše se ističe veliki modul na krovu, no njegova svrha nije dizajnerska ekshibicija niti dodatni prtljažni prostor, nego prikupljanje podataka o urbanom prostoru u stvarnom prometu.
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