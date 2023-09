Renault Megane E-Tech: Je li ovo najbolji električni kompakt?

Renault je prije nekoliko godina napravio radikalan potez. Novi Megane je prije dvije godine postao isključivo električni model i tako se sve promijenilo za jedan od najprodavanijih modela Renaulta u povijesti. Satri Megane je još tu, još se proizvodi i prodaje no uskoro će otiči u povijesti i onda će Renault ostati samo na električnom klasičnom kompaktu. To je bio prilično riskantan potez i Renault je zbog toga odlučio sve karte baciti na razvoj električnog Meganea, uloživši mnogo novca i znanja. Trud se isplatio, jer Megane E-Tech je trenutno možda i najbolji električni kompakt na tržištu.

Megane E-Tech izgleda atraktivno, pomalo agresivno, nabildano i veći nego što u stvarnosti jest. On zapravo ima samo 420 cm, i u usporedbi s drugim kompaktima (ne samo električnima) spada među najmanje aute u klasi. No to se u unutrašnjosti ne primjećuje. Ponuda prostora je na razini najvećih modela u klasi, a sve to je moguće zbog vrlo kratkog prednjeg dijela i baterije u podnici što štedi prostor. I prtljažnik je s 440 litara među najvećima u klasi.

Prostranost je vrhunska, no još više nam se sviđa uređenje unutrašnjosti koje je ovaj automobil prvi uveo, a nakon toga su ga naslijedili Austral, Espace i Rafale. Ono je izuzetno tehnološki napredno, ergonomično i praktično, a pritom izgleda zaista lijepo. U središtu je veliki okomiti zaslon, s novim infotainmentom i operativnim sustavom tvrtke Google, no Renault nije zaboravio ni na klasične tipke. Velika prednosti Infotainmenta u odnosu na većinu konkurencije su i Google usluge koje uključuju odličnu Google navigaciju. Pohvalu zaslužuju i digitalni instrumenti koji su pregledni, funkcionalni i na kvalitetnom zaslonu odlične rezolucije. Po nama, spadaju među najbolje trenutno na svijetu. Kvaliteta materijala i izrade je vrhunska i Megane bi po tome lako mogao proći pod "premium proizvod".

Sve ovo je vrlo dobro, no najbolji dio Meganea je kako se vozi. Renault je napravio odličan posao i pogon je vrlo efikasan tako da s relativno malom baterijom od 60 kWh kapaciteta auto lako može postići prilično velike dosege, otprilike na razini onoga za što VW-u ID.3 treba baterija kapaciteta od 77 kWh. Na testu smo trošili samo 13,8 kWh na 100 kilometara što nam je u konačnici dalo prosječni doseg od 435 km po punjenju. Uz iznimno štedljivu vožnju digli smo ga i na više od 500 kilometara u gradu, a uz agresivniji način vožnje u gradu i na otvorenoj cesti doseg se spustio na oko 350 km.

Električni motor ima 218 KS, što je i više nego dovoljno za ovaj automobil. Ubrzanje do 100 km/h je sportskih 7,4 sekundi, no subjektivni osjećaj je još bolji, pogotovo pri međuubrzanjima kojima Megane obavlja manevre preticanja kao od šale. Maksimalna brzina od 160 km/h postala je neki standard za električne automobile ove klase.

Najviše kod Meganea oduševljava njegovo ponašanje na cesti. Nisko težište i vrhunski ovjes u kombinaciji s preciznim upravljačem i odličnom kočnicama rezultirali su automobilom koji je kroz zavoje sposobniji od bilo kojeg drugog električnog kompakta. Brzina kojom juri kroz zavoje i preciznost kojom ga je moguće voziti nisu daleko od prošle generacije R.S., a s obzirom da je on bio najbolji kompakt za sportsku vožnju ova usporedba bi vam trebala dobro dočarati kako Megane može biti zabavan i brz kroz zavoje. No sve to je kombinirano i s vrlo velikom razinom udobnosti, od koje nema ni traga u R.S.-u. Odlično obavljen posao.

Novi Megane je zaista odličan automobil, a jedina stvar koja nam je malo pokvarila dojam je cijena. Nije Megane ništa skuplji od konkurencije, no električni kompakti su inače vrlo skupi, pa ne iznenađuje cijena od čak 53.730 eura. I sve to unatoč tome što ovo čak i nije najbogatija razina opreme. Na žalost, rijetko tko si to može priuštiti.

Važnija Renault Megane E-Tech Techno EV60/160 kW optimum charge

Alunaplatci 20", prilagodljiva LED svjetla, prednji, stražnji i bočni senzori za parkiranje, kamera za vožnju unatrag, grijana prednja sjedala, grijan upravljač, dvozonska automatska klima, digitalni instrumenti 12", dodirni zaslon 12", navigacija, bežično punjenje mobitela, kabel za punjenje na javnim punionicama snage 22 kW, kabel za punjenje na kućnim utičnicama, Harman Kardon audio sustav, sustav za automatsko parkiranje, toplinska pumpa, dvobojna karoserija...