Mnogi ovaj koncept tumače kao vrlo jasnu najavu moguće sljedeće generacije, što s obzirom na Renaultovu uspješnu retro strategiju zvuči sasvim logično
KONCEPT
Renault vraća Espace korijenima: Ovo je novi E-Space
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Renault nastavlja snažno kopati po vlastitoj povijesti. Nakon električnih modela Renault 5, Renault 4 i Twinga, na red je stigao automobil koji je 1984. praktički stvorio europski segment velikih monovolumena. Renault E-Space Concept bit će premijerno predstavljen 12. listopada na salonu automobila u Parizu, a prva fotografija koju je Renault objavio prije premijere jasno pokazuje da se marka vraća filozofiji originalnog Espacea.
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