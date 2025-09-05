Ressler: EU razvija AI u sprezi potreba čovjeka i industrije

Europska unija mora se pobrinuti da čovjek ostane u središtu razvoja umjetne inteligencije, a da pritom regulativom ne koči gospodarski razvoj kako bi ostala konkurentna na svjetskoj sceni, poručio je u petak europarlamentarac Karlo Ressler u Zagrebu na predstavljanju tehnološke konferencije Game Changer.

„U EU ima primjera uspostave standarda koji su postali globalni, u smislu zaštite osobnih podataka, ali vidjeli smo da sva ta pravila mogu sputati gospodarstvo i razvoj industrije“, rekao je Ressler govoreći o novoj Uredbi EU o umjetnoj inteligenciji (AI) iz 2024.

Države članice usvojile su neke dijelove Uredbe, a još rade na usvajanju njenog zadnjeg dijela koji se odnosi na visokorizične sustave, tumači zastupnik, dodajući da za potpunu provedbu imaju krajnji rok do kolovoza 2026., dokad sve države moraju imati i tijelo koje će biti zaduženo za regulaciju provedbe, za koje Ressler smatra da će biti HAKOM.

Zastupnik iz redova Europske pučke stranke (EPP) govorio je na predstavljanju tehnološke konferencije Game Changer zajedno s njenim organizatorima i stručnjacima iz tog područja. Radi se o platformi koja povezuje aktere iz svijeta tehnologije i jača odnos vrhunske tehnologije sa svakodnevnim životom.

„Tehnologija je dostupna svima i važno je da je se ne bojimo jer je humana“, rekao je Matija Vučković, organizator konferencije koja će se održati u listopadu u Zagrebu.

Morana Vukić Perak iz udruge za osvještavanje žena u tehnologiji Alice in Blockchain potvrdila je značaj Uredbe rekavši da je izvršila velik pritisak na industriju. U tom cilju kaže da je Game Changer važna platforma za predstavljanje sadašnjeg i budućeg stanja tehnologije jer „moramo pokazati da su one svuda oko nas, dnevno nas okružuju i korisne su“.

Ressler je optimističan u vezi provedbe ovog dokumenta jer je „nastao u bliskom kontaktu s industrijom, manjim i srednjim poduzetnicima.“

Osim regulatorno, potrebno je takve promjene podržati i financijski, kaže Ressler, najavljujući veća sredstva u tu svrhu u novom Višegodišnjem financijskom okviru za period od 2028. do 2034. godine.

„U novom proračunu 590 milijardi eura predviđeno je za Fond za konkurentnost, koji će velikim dijelom biti usmjeren na digitalnu transformaciju, a jednim će dijelom obuhvaćati ulaganje u industrijsku bazu i za obrambenu industriju,“ najavivši da o tome sada počinju pregovori u Parlamentu i Vijeću.

Predstavnik AI programa konferencije Damir Firšt objašnjava da su tri najveća aktera na globalnoj sceni SAD, Kina i EU, ali se svaka prema njoj odnosi na svoj način.

„Imamo trilateralnu politiku, s jedne strane u SAD-u imamo razvoj kroz kapital i dionike, s druge strane Kina umjetnu inteligenciju razvija planski, a s treće strane je EU koja mora razvijati građansko društvo i našu tradiciju slobodnog razmišljanja koje nije vezano uz novac jer je tako Europa najbolje mjesto za život“, objašnjava.

Složio se s tom vizijom i Ressler, rekavši da je „cilj Europskom parlamentu uspostaviti normalnu ravnotežu između onoga što Europa jest, da čovjek ostane u središtu razvoja tehnologije a da se inovacije ne sputavaju pretjeranom regulativom“, rekao je pučanin koji je od 2021. u Odboru Europskog parlamenta za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu.

Europa je inovativni kontinent koji ima višestoljetnu tradiciju da inovira na način koji nije pogonjen samo kapitalističkim načinom zarađivanja“, zaključio je Firšt.

Prva konferencija Game Changer održana je 2022. u Zagrebu, a ovogodišnje je izdanje 16. listopada u Cinestar + Z centru u Zagrebu, za koje treba osigurati ulaznicu.

Imat će pet tematskih dvorana, pet programskih tematika digitalne transformacije iz poslovnog i privatnog svijeta, a to su AI, web tree, ecommerce, gamifikacija i startupovi, a imat će i popratni umjetnički program.

Organizacija dodjeljuje i nagrade najinovativnijim tehnološkim tvrtkama i vizionarskim pojedincima koji unapređuju svijet tehnologije.

Platforma širi svoje djelovanjem organiziranjem konferencija i u Ljubljani i Tivtu.

